Хорошая идея для ужина: как вкусно приготовить куриное филе

Куриное филе в слоеном тесте отлично подойдет для семейной вечеринки или компании друзей. Это вкусное и изысканное блюдо обязательно войдет в вашу повседневность.

Лишь один раз приготовив это блюдо вы войдете в круг его многочисленных горячих поклонников. Оно даже может претендовать на то, чтобы стать одной из ваших кулинарных "фишек".

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Куриное филе в слоеном тесте

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 300 граммов куриного филе;– 200 граммов шпината;– 2 зубчика чеснока;– 100 граммов вяленых помидоров в масле;– 100 граммов сыра фета;– 300 граммов слоеного теста;– 2 столовые ложки оливкового масла;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Курицу помойте, обсушите, почистите от пленок и нарежьте на более мелкие кусочки. На сковороде с оливковым маслом обжарьте мясо, чеснок и шпинат. Добавьте измельченную фету и нарезанные вяленые помидоры и тщательно перемешайте. Разделите слоеное тесто на меньшие части и на каждую из них положите часть начинки. Заверните его в косу или любую другую форму. Готовые закуски поместите в духовку и выпекайте около 20 минут при 180 градусах.

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