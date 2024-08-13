Хорошая идея для ужина: как вкусно приготовить куриное филе

13 августа 2024, 22:17
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Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

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Fajne gotowanie

Куриное филе в слоеном тесте отлично подойдет для семейной вечеринки или компании друзей. Это вкусное и изысканное блюдо обязательно войдет в вашу повседневность.

Лишь один раз приготовив это блюдо вы войдете в круг его многочисленных горячих поклонников. Оно даже может претендовать на то, чтобы стать одной из ваших кулинарных "фишек".

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Куриное филе в слоеном тесте

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 200 граммов шпината;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов вяленых помидоров в масле;
– 100 граммов сыра фета;
– 300 граммов слоеного теста;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Курицу помойте, обсушите, почистите от пленок и нарежьте на более мелкие кусочки.
  2. На сковороде с оливковым маслом обжарьте мясо, чеснок и шпинат.
  3. Добавьте измельченную фету и нарезанные вяленые помидоры и тщательно перемешайте.
  4. Разделите слоеное тесто на меньшие части и на каждую из них положите часть начинки.
  5. Заверните его в косу или любую другую форму.
  6. Готовые закуски поместите в духовку и выпекайте около 20 минут при 180 градусах.

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