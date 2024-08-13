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Окрошка – пошаговый рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Картофель, яйца и мясо отварите до готовности.
  2. Мясо нарвите на маленькие кусочки или нарежьте. Картофель, огурцы и яйца тоже мелко нарежьте на кубики.
  3. Измельчите зелень и соедините все ингредиенты в одной кастрюле.
  4. Добавьте сметану, майонез и воду.
  5. Посолите и добавьте лимонную кислоту по вкусу.
  6. Хорошо перемешайте и охладите. Подавайте с горчицей и лимонный соком.