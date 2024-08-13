Лише один раз приготувавши цю страву ви увійдете до кола її численних палких шанувальників. Вона навіть може претендувати на те, аби стати однією з ваших кулінарних "фішок".

Не пропустіть Найкращий рецепт улюбленої страви: готуємо фантастичну окрошку

Куряче філе у листковому тісті

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Курку помийте, обсушіть, почистіть від плівок і наріжте на дрібніші шматочки.
  2. На сковороді з оливковою олією обсмажте м’ясо, часник і шпинат.
  3. Додайте подрібнену фету та нарізані в’ялені помідори та ретельно перемішайте.
  4. Розділіть листкове тісто на менші частини та на кожну з них покладіть частину начинки.
  5. Загорніть його в косу або будь-яку іншу форму.
  6. Готові закуски помістіть в духовку і випікайте близько 20 хвилин при 180 градусах.