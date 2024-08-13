Лише один раз приготувавши цю страву ви увійдете до кола її численних палких шанувальників. Вона навіть може претендувати на те, аби стати однією з ваших кулінарних "фішок".

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Куряче філе у листковому тісті

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 200 грамів шпинату;

– 2 зубчики часнику;

– 100 грамів в'ялених помідорів в олії;

– 100 грамів сиру фета;

– 300 грамів листкового тіста;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Курку помийте, обсушіть, почистіть від плівок і наріжте на дрібніші шматочки. На сковороді з оливковою олією обсмажте м’ясо, часник і шпинат. Додайте подрібнену фету та нарізані в’ялені помідори та ретельно перемішайте. Розділіть листкове тісто на менші частини та на кожну з них покладіть частину начинки. Загорніть його в косу або будь-яку іншу форму. Готові закуски помістіть в духовку і випікайте близько 20 хвилин при 180 градусах.

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