Лишь один раз приготовив это блюдо вы войдете в круг его многочисленных горячих поклонников. Оно даже может претендовать на то, чтобы стать одной из ваших кулинарных "фишек".
Не пропустите Лучший рецепт любимого блюда: готовим фантастическую окрошку
Куриное филе в слоеном тесте
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Курицу помойте, обсушите, почистите от пленок и нарежьте на более мелкие кусочки.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте мясо, чеснок и шпинат.
- Добавьте измельченную фету и нарезанные вяленые помидоры и тщательно перемешайте.
- Разделите слоеное тесто на меньшие части и на каждую из них положите часть начинки.
- Заверните его в косу или любую другую форму.
- Готовые закуски поместите в духовку и выпекайте около 20 минут при 180 градусах.