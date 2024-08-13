Лишь один раз приготовив это блюдо вы войдете в круг его многочисленных горячих поклонников. Оно даже может претендовать на то, чтобы стать одной из ваших кулинарных "фишек".

Не пропустите Лучший рецепт любимого блюда: готовим фантастическую окрошку

Куриное филе в слоеном тесте

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Курицу помойте, обсушите, почистите от пленок и нарежьте на более мелкие кусочки.
  2. На сковороде с оливковым маслом обжарьте мясо, чеснок и шпинат.
  3. Добавьте измельченную фету и нарезанные вяленые помидоры и тщательно перемешайте.
  4. Разделите слоеное тесто на меньшие части и на каждую из них положите часть начинки.
  5. Заверните его в косу или любую другую форму.
  6. Готовые закуски поместите в духовку и выпекайте около 20 минут при 180 градусах.