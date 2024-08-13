В частности, советуем приготовить форшмак из баклажанов. Такое блюдо понравится всем.

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Икра из баклажанов

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Баклажаны и сладкий перец запеките в духовке до готовности. После этого очистьте их от кожуры и семян. Мелко нарежьте.
  2. Яйца отварите вкрутую и почистьте.
  3. Сельдь замочите в воде на час. Затем разберите рыбу на филе.
  4. Лук почистьте. Также снимите кожуру с помидоров, а с батона срежьте корочку.
  5. Подавите руками и перемешайте томаты, вареные яйца и хлеб. Пропустите через мясорубку сельдь, лук и томатную массу. Все ингредиенты тщательно вымешайте.
  6. Влейте в смесь немного уксуса, несколько ложек масла, присолите, перемешайте и попробуйте. Доведите до вкуса, добавляя уксус, масло или соль.