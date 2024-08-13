В частности, советуем приготовить форшмак из баклажанов. Такое блюдо понравится всем.

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Икра из баклажанов

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 килограмма баклажанов;

– 1 килограмм сладкого перца;

– 3 сельди;

– 1 лук;

– 1 килограмм томатов;

– 4 ломтика батона;

– 3 яйца;

– уксус, соль, масло по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны и сладкий перец запеките в духовке до готовности. После этого очистьте их от кожуры и семян. Мелко нарежьте. Яйца отварите вкрутую и почистьте. Сельдь замочите в воде на час. Затем разберите рыбу на филе. Лук почистьте. Также снимите кожуру с помидоров, а с батона срежьте корочку. Подавите руками и перемешайте томаты, вареные яйца и хлеб. Пропустите через мясорубку сельдь, лук и томатную массу. Все ингредиенты тщательно вымешайте. Влейте в смесь немного уксуса, несколько ложек масла, присолите, перемешайте и попробуйте. Доведите до вкуса, добавляя уксус, масло или соль.

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