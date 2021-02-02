Курка Кордон блю з м'яса гомілки: рецепт для всієї родини
Надзвичайно ситна м'ясна страва з курячих гомілок, яка точно сподобається всій вашій родині.
Источник: Наша Ряба
Сordon bleu – французское блюдо, что в переводе означает "синяя лента". Существует версия, что блюдо впервые приготовила кухарка Людовика XV – мадам Дюбарри. Именно за Кордон Блю король наградил ее синей лентой, отсюда пошло и название.
Изысканное блюдо французской кухни курица Кордон Блю – сытное, нежное внутри и ароматное. Вы с легкостью можете приготовить его дома и привлечь детей в помощь.
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Лучше всего курица Кордон Блю из мяса голени подойдет с картофельным пюре или с овощным гарниром. Блюдо из курицы можно подавать как к праздничному столу или семейным застолиям, так и на обед или ужин.
Как приготовить курицу Кордон Блю из мяса голени
- Тщательно помойте курятину. Мясо голени отбейте через слой пищевой пленки, чтобы не повредить структуру, добавьте соль и черный молотый перец по вашему вкусу.
- Твердый сыр и ветчину нарезать тонкими ломтиками, выложить на мясо голени и осторожно завернуть в рулет.
- Запанировать сложившуюся курицу Кордон Блю в муке, яйцах и сухарях.
- Обжарьте заготовку до румяной корочки в большом количестве предварительно разогретого масла.
- Разогрейте духовку и запеките курицу Кордон Блю около 20 мин при температуре 180 градусов до готовности. Приятного аппетита!
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