Надзвичайно ситна м'ясна страва з курячих гомілок, яка точно сподобається всій вашій родині.

Источник: Наша Ряба

Сordon bleu – французское блюдо, что в переводе означает "синяя лента". Существует версия, что блюдо впервые приготовила кухарка Людовика XV – мадам Дюбарри. Именно за Кордон Блю король наградил ее синей лентой, отсюда пошло и название.

Изысканное блюдо французской кухни курица Кордон Блю – сытное, нежное внутри и ароматное. Вы с легкостью можете приготовить его дома и привлечь детей в помощь.

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Лучше всего курица Кордон Блю из мяса голени подойдет с картофельным пюре или с овощным гарниром. Блюдо из курицы можно подавать как к праздничному столу или семейным застолиям, так и на обед или ужин.

Как приготовить курицу Кордон Блю из мяса голени

Ингредиенты:

– 300 г мяса голени

– 10 г масла;

– черный молотый перец;

– 50 г ветчины;

– 30 г твердого сыра;

– 3 шт. куриных яиц;

– 30 г муки;

– 10 г панировочных сухарей.