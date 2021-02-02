Надзвичайно ситна м'ясна страва з курячих гомілок, яка точно сподобається всій вашій родині.

Джерело: Наша Ряба

Сordon bleu – французька страва, що в перекладі означає "синя стрічка". Існує версія, що страву вперше приготували кухарка Людовика XV – мадам Дюбарі. Саме за Кордон Блю король нагородив її синьою стрічкою, звідси пішла й назва.

Вишукана страва французької кухні курка Кордон Блю – ситна, ніжна всередині та ароматна. Ви з легкістю можете приготувати її вдома та залучити дітей в допомогу.

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Найкраще курка Кордон Блю з м'яса гомілки смакуватиме з картопляним пюре, або з овочевим гарніром. Ставу з курки ви можете подавати як до святкового столу чи родинних застіль, так і на обід чи вечерю.

Як приготувати курку Кордон Блю з м'яса гомілки

Інгредієнти:

– 300 г м'яса гомілки;

– 10 г олії;

– чорний мелений перець;

– 50 г шинки;

– 30 г твердого сиру;

– 3 шт. курячих яєць;

– 30 г борошна;

– 10 г панірувальних сухарів.