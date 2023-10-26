Осенние краски на одной тарелке: готовим картофельный салат с лисичками
26 октября 2023, 12:43Читати новину українською
Источник:Мирослава Пекарюк
Осенью обычно много лесных грибов, среди которых и лисички. Мы предлагаем не тратить попусту время и приготовить из них сытный и аппетитный салат с картофелем.
Картофельный салат с лисичками – это не только вкусная и сытная закуска к столу, но и второе блюдо. Добавьте к ней чего-нибудь мясного, или подайте рыбу и обед готов.
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Рецепт картофельного салата с лисичками
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 200 граммов лисичек;
– 200 граммов мелкого картофеля;
– 150 граммов помидоров черри;
– 40 граммов сыра пармезан;
– руккола;
- сливочное масло;
– сухой чеснок;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Картофель предварительно отвариваем, чистим, нарезаем дольками. На сковороде разогреваем сливочное масло, высыпаем туда лисички и не мешаем их.
- Когда лисички чуть-чуть пустят сок, тогда солим, перчим, добавляем сухой чеснок, перемешиваем их, еще немного обжариваем и забираем из огня.
- На ту же сковородку даем еще немного сливочного масла и прогреваем картофель, солим, добавляем паприку и сухой чеснок.
- Сыр пармезан нарезаем ломтиками, черри разрезаем пополам.
- Смешиваем картошку, лисички, творог, чери, добавляем рукколу и аккуратно все перемешиваем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лисички в сметане к картофелю или гречихе.