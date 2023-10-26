Картопляний салат з лисичками – це не тільки смачна та ситна закуска до столу, а й ціла друга страва. Додайте до неї чогось м’ясного, або подайте рибу і обід готовий.
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Рецепт картопляного салату з лисичками
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Картоплю попередньо відварюємо, чистимо, нарізаємо дольками. На сковорідці розігріваємо вершкове масло, висипаємо туди лисички і не мішаємо їх.
- Коли лисички трохи пустять сік, тоді солимо, перчимо, додаємо сухий часник, перемішуємо їх, ще трохи обсмажуємо і забираємо з вогню.
- На ту ж сковорідку даємо ще трохи вершкового масла та "прогріваємо" картоплю, солимо, додаємо паприку та сухий часник.
- Сир пармезан нарізаємо скибками, чері розрізаємо навпіл.
- Змішуємо картоплю, лисички, сир, чері, додаємо руколу та акуратно все перемішуємо.
Смачного!