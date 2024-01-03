Мандариновое варенье – это прекрасное зимнее лакомство, которое можно создать собственноручно. Просмотрите самый вкусный и простой рецепт сладкого десерта. Его можно подавать к тостам или блинам.
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Рецепт мандаринового варенья
- Время: 1 час
- Порций: 4
Такая вкусность / Фото unsplash
Приготовление:
- Размельчите мандарины и положите в кастрюлю.
- Соедините их с остальными ингредиентами.
- Варите на медленном огне, периодически помешивая. Когда смесь загустеет, удалите веточки тимьяна.
- Варенье разложите по банкам и поместите в холодильник.
Как выбрать сладкие мандарины
Купите мандарины с ярко-оранжевой шкуркой. Чем насыщен цвет, тем вероятно, что мандарины будут сладкими. Они должны быть тяжелыми для своего размера, что может свидетельствовать о высоком содержании сока и сладости.