Мандариновое варенье – это прекрасное зимнее лакомство, которое можно создать собственноручно. Просмотрите самый вкусный и простой рецепт сладкого десерта. Его можно подавать к тостам или блинам.

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Рецепт мандаринового варенья

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Такая вкусность / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Размельчите мандарины и положите в кастрюлю.
  2. Соедините их с остальными ингредиентами.
  3. Варите на медленном огне, периодически помешивая. Когда смесь загустеет, удалите веточки тимьяна.
  4. Варенье разложите по банкам и поместите в холодильник.

Как выбрать сладкие мандарины

Купите мандарины с ярко-оранжевой шкуркой. Чем насыщен цвет, тем вероятно, что мандарины будут сладкими. Они должны быть тяжелыми для своего размера, что может свидетельствовать о высоком содержании сока и сладости.