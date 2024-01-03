Мандариновое варенье – это прекрасное зимнее лакомство, которое можно создать собственноручно. Просмотрите самый вкусный и простой рецепт сладкого десерта. Его можно подавать к тостам или блинам.

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Рецепт мандаринового варенья

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Такая вкусность / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм мандаринов;

– 200 грамм сахара;

– 2 чайные ложки корицы;

– 1 чайная ложка свежемолотого кардамона;

– 3 веточки свежего тимьяна;

– 1 чайная ложка цедры лимона.

Приготовление:

Размельчите мандарины и положите в кастрюлю. Соедините их с остальными ингредиентами. Варите на медленном огне, периодически помешивая. Когда смесь загустеет, удалите веточки тимьяна. Варенье разложите по банкам и поместите в холодильник.

Как выбрать сладкие мандарины

Купите мандарины с ярко-оранжевой шкуркой. Чем насыщен цвет, тем вероятно, что мандарины будут сладкими. Они должны быть тяжелыми для своего размера, что может свидетельствовать о высоком содержании сока и сладости.

Также важно знать: нужно мыть мандарины.