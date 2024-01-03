Мандаринове варення – це чудові зимові ласощі, які можна створити власноруч. Перегляньте найсмачніший та найпростіший рецепт солодкого десерту. Його можна подавати до тостів чи млинців.

Цікаво Для тих, хто не встигає: рецепт "лінивих" пампухів, які можна приготувати дуже швидко

Рецепт мандаринового варення

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Приготування:

  1. Подрібніть мандарини та покладіть у каструлю.
  2. З’єднайте їх з рештою інгредієнтів.
  3. Варіть на повільному вогні, періодично помішуючи. Коли суміш загусне, видаліть гілочки чебрецю.
  4. Варення розкладіть по банках та помістіть у холодильник.

Як обрати солодкі мандарини

Купуйте мандарини з яскраво-оранжевою шкіркою. Чим насиченіший колір, тим ймовірніше, що мандарини будуть солодкими.Вони повинні бути важкими для свого розміру, що може свідчити про високий вміст соку та солодкість.