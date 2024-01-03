Шедевр на праздничном столе: готовим мандариновое варенье без лишних усилий

3 января 2024, 18:23
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Источник:

papilot

Почувствуйте аромат свежих мандаринов и наслаждайтесь неповторимой сладостью в каждой ложке – все это о варенье мандарина. Готовить его очень просто, так что берем фрукты и идем на кухню!

Мандариновое варенье – это прекрасное зимнее лакомство, которое можно создать собственноручно. Просмотрите самый вкусный и простой рецепт сладкого десерта. Его можно подавать к тостам или блинам.

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Рецепт мандаринового варенья

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Такая вкусность / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 килограмм мандаринов;
– 200 грамм сахара;
– 2 чайные ложки корицы;
– 1 чайная ложка свежемолотого кардамона;
– 3 веточки свежего тимьяна;
– 1 чайная ложка цедры лимона.

Приготовление:

  1. Размельчите мандарины и положите в кастрюлю.
  2. Соедините их с остальными ингредиентами.
  3. Варите на медленном огне, периодически помешивая. Когда смесь загустеет, удалите веточки тимьяна.
  4. Варенье разложите по банкам и поместите в холодильник.

Как выбрать сладкие мандарины

Купите мандарины с ярко-оранжевой шкуркой. Чем насыщен цвет, тем вероятно, что мандарины будут сладкими. Они должны быть тяжелыми для своего размера, что может свидетельствовать о высоком содержании сока и сладости.

Также важно знать: нужно мыть мандарины.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська