Шедевр на праздничном столе: готовим мандариновое варенье без лишних усилий
Источник:papilot
Почувствуйте аромат свежих мандаринов и наслаждайтесь неповторимой сладостью в каждой ложке – все это о варенье мандарина. Готовить его очень просто, так что берем фрукты и идем на кухню!
Мандариновое варенье – это прекрасное зимнее лакомство, которое можно создать собственноручно. Просмотрите самый вкусный и простой рецепт сладкого десерта. Его можно подавать к тостам или блинам.
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Рецепт мандаринового варенья
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 килограмм мандаринов;
– 200 грамм сахара;
– 2 чайные ложки корицы;
– 1 чайная ложка свежемолотого кардамона;
– 3 веточки свежего тимьяна;
– 1 чайная ложка цедры лимона.
Приготовление:
- Размельчите мандарины и положите в кастрюлю.
- Соедините их с остальными ингредиентами.
- Варите на медленном огне, периодически помешивая. Когда смесь загустеет, удалите веточки тимьяна.
- Варенье разложите по банкам и поместите в холодильник.
Как выбрать сладкие мандарины
Купите мандарины с ярко-оранжевой шкуркой. Чем насыщен цвет, тем вероятно, что мандарины будут сладкими. Они должны быть тяжелыми для своего размера, что может свидетельствовать о высоком содержании сока и сладости.