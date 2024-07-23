Рецепт особенных оладий: в таком виде капусту вы еще не ели
23 июля 2024, 13:15Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Сладкие с вареньем, соленые с сыром или даже кабачком – есть десятки способов приготовить оладьи. Вы уже пробовали многие из них, но капуста станет для вас настоящим открытием.
Сытные и дешевые оладьи из доступных продуктов станут звездой на вашей кухне. Их можно готовить в любое время года, однако лучше всего блюдо подходит, если использовать молодую капусту.
Интересно Пальчики оближешь: готовим сказочный салат с крабовыми палочками и молодой капустой
Оладьи из капусты
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– пол головки молодой капусты;
– 2 стакана муки;
– 3/4 стакана молока;
– 3/4 стакана воды;
– 4 яйца;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка молотого тмина;
– соль и перец по вкусу;
– 30 миллилитров оливкового масла.
Приготовление:
- Наружные листья капусты почистите и промойте.
- Острым ножом разрежьте его на две части, удалите сердцевину, а листья нарежьте как можно мельче.
- Вскипятите воду со щепоткой соли в большой кастрюле.
- Когда закипит, уменьшите огонь и добавьте нашинкованную капусту. Варите около 10 – 15 минут.
- Когда она станет мягкой, слейте воду, отцедите овощ в ситечко или дуршлаг и дайте остыть.
- Поместите капусту в большую миску.
- Добавьте муку, молоко и воду и тщательно перемешайте.
- Белки из яиц выложите в отдельную миску, а желтки добавьте к капусте вместе с выдавленными через пресс зубчиками чеснока (его также можно нарезать дольками или мелко нашинковать).
- Добавьте тмин, свежемолотый перец и соль и перемешайте.
- Взбейте яичные белки до устойчивого состояния (они должны быть гладкими и блестящим и не двигаться, когда вы наклоняете миску).
- Наконец вмешайте их в капустную массу.
- Делайте это как можно осторожнее, например, деревянной ложкой, чтобы удержать как можно больше пузырьков воздуха.
- В сковороду наливайте масло и разогрейте его на среднем огне. Когда оно нагреется, берите ложкой смесь и выкладывайте ее на сковороду, формируя круглые блины.
- Жарьте их 6 – 7 минут до золотистой корочки.