Блюдо заиграет новыми красками. Такой салат вам точно понравится.

Стоит попробовать Вы будете готовить его постоянно: рецепт салата с крабовыми палочками и авокадо

Салат с крабовыми палочками и капустой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов молодой капусты;

– 100 граммов крабовых палочек;

– 20 граммов кукурузы;

– 2 яйца;

– 0,5 пучка петрушки;

– 150 граммов греческого йогурта;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка бальзамического уксуса;

– 1 чайная ложка оливкового масла Extra Virgin;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Нашинкуйте молодую капусту. Крабовые палочки порежьте тонкими кусочками, а яйца – кубиками. Зелень измельчите, а с кукурузы слейте лишнюю жидкость. Переложите все в салатник. Для соуса смешайте йогурт, лимонный сок, горчицу, бальзамический уксус, оливковое масло пропущенный через пресс чеснок, соль и черный перец. Заправьте салат, перемешайте и сразу подавайте к столу.

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