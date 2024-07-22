Блюдо заиграет новыми красками. Такой салат вам точно понравится.

Стоит попробовать Вы будете готовить его постоянно: рецепт салата с крабовыми палочками и авокадо

Салат с крабовыми палочками и капустой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нашинкуйте молодую капусту. Крабовые палочки порежьте тонкими кусочками, а яйца – кубиками. Зелень измельчите, а с кукурузы слейте лишнюю жидкость. Переложите все в салатник.
  2. Для соуса смешайте йогурт, лимонный сок, горчицу, бальзамический уксус, оливковое масло пропущенный через пресс чеснок, соль и черный перец.
  3. Заправьте салат, перемешайте и сразу подавайте к столу.