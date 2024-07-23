Сытные и дешевые оладьи из доступных продуктов станут звездой на вашей кухне. Их можно готовить в любое время года, однако лучше всего блюдо подходит, если использовать молодую капусту.

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Оладьи из капусты

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Наружные листья капусты почистите и промойте.
  2. Острым ножом разрежьте его на две части, удалите сердцевину, а листья нарежьте как можно мельче.
  3. Вскипятите воду со щепоткой соли в большой кастрюле.
  4. Когда закипит, уменьшите огонь и добавьте нашинкованную капусту. Варите около 10 – 15 минут.
  5. Когда она станет мягкой, слейте воду, отцедите овощ в ситечко или дуршлаг и дайте остыть.
  6. Поместите капусту в большую миску.
  7. Добавьте муку, молоко и воду и тщательно перемешайте.
  8. Белки из яиц выложите в отдельную миску, а желтки добавьте к капусте вместе с выдавленными через пресс зубчиками чеснока (его также можно нарезать дольками или мелко нашинковать).
  9. Добавьте тмин, свежемолотый перец и соль и перемешайте.
  10. Взбейте яичные белки до устойчивого состояния (они должны быть гладкими и блестящим и не двигаться, когда вы наклоняете миску).
  11. Наконец вмешайте их в капустную массу.
  12. Делайте это как можно осторожнее, например, деревянной ложкой, чтобы удержать как можно больше пузырьков воздуха.
  13. В сковороду наливайте масло и разогрейте его на среднем огне. Когда оно нагреется, берите ложкой смесь и выкладывайте ее на сковороду, формируя круглые блины.
  14. Жарьте их 6 – 7 минут до золотистой корочки.