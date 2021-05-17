Українська кулінарка та суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з читачами корисними порадами, щодо подальшого використання залишків від харчових продуктів.

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Ольга Мартиновська закликає дотримуватися філософії no waste у кулінарії та продовжувати готувати із залишків від продуктів. Як саме робити це правильно, дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграм.

Маю надію, що ви давно варите ароматний бульйон з кісток. Це знахідка для швидкого супу, соусу до стейка і справжній порятунок від похмілля, – прокоментувала Ольга Мартиновська.

Шеф-кухар розповіла, що не радить читачам використовувати стебла петрушки, коріандру, базиліку та кропу у великій кількості у бульйону. А от якщо їх подрібнити та додати у відомий салат Табуле – вийде вітамінна бомба.

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Стовбури броколі та цвітної капусти гарно смакують, якщо їх підсмажити тонкими скибочками в азійському стилі. Також їх можна замаринувати по типу піклз та додавати до салату або гарніру.

Філософія no waste потребує внутрішньої організованості, поважного ставлення до їжі та власних коштів. Не дарма французи говорять, що за картопляну шкірку платиш стільки ж, як за всю картоплю, – додала Ольга Мартиновська.

Дотримуйтеся розумного використання продуктів та економте кошти на продуктах й смакуйте відмінними стравами.