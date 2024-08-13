Для голубцов или фрикаделек: как приготовить настоящий соус из помидоров

13 августа 2024, 23:57
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Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

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Fajne gotowanie

Томатный соус на зиму – это отличное дополнение ко многим любимым блюдам. Больше не придется бегать в магазин, достаточно воспользоваться проверенным авторским рецептом.

Главная приятность такой закуски – вы точно знаете все об ингредиентах. Нужно совсем немного времени, чтобы в вашей кладовой появилось вкусное дополнение к любимым блюдам.

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Томатный соус на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма помидоров;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– специи: соль, перец, базилик по вкусу.

Приготовление:

  1. Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры.
  2. Нарежьте крупными кубиками и обжарьте на разогретом оливковом масле.
  3. Чеснок почистите и продавите через пресс, добавьте к помидорам. Залейте все половиной стакана воды и приправьте солью, перцем и базиликом.
  4. Варите в течение часа, периодически помешивая.
  5. По истечении этого времени перемешайте соус до однородности и разлейте по банкам.
  6. Закройте банки и поместите их в кастрюлю с горячей водой.
  7. Вскипятите воду и пастеризуйте в ней банки 15 минут. Соус на зиму готов.

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