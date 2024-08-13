Для голубцов или фрикаделек: как приготовить настоящий соус из помидоров

Томатный соус на зиму – это отличное дополнение ко многим любимым блюдам. Больше не придется бегать в магазин, достаточно воспользоваться проверенным авторским рецептом.

Главная приятность такой закуски – вы точно знаете все об ингредиентах. Нужно совсем немного времени, чтобы в вашей кладовой появилось вкусное дополнение к любимым блюдам.

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Томатный соус на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

– 2,5 килограмма помидоров;– 3 зубчика чеснока;– 4 столовые ложки оливкового масла;– специи: соль, перец, базилик по вкусу.

Приготовление:

Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры. Нарежьте крупными кубиками и обжарьте на разогретом оливковом масле. Чеснок почистите и продавите через пресс, добавьте к помидорам. Залейте все половиной стакана воды и приправьте солью, перцем и базиликом. Варите в течение часа, периодически помешивая. По истечении этого времени перемешайте соус до однородности и разлейте по банкам. Закройте банки и поместите их в кастрюлю с горячей водой. Вскипятите воду и пастеризуйте в ней банки 15 минут. Соус на зиму готов.

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