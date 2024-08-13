Такие огурцы вкусно есть самостоятельно или добавлять к ряду блюд. В частности, они прекрасно дополнят Оливье.

Стоит попробовать Как закрыть хрустящие огурцы на зиму без стерилизации: проверенный рецепт

Квашеные огурцы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вымойте огурцы и обрежьте кончики.
  2. На дно чистой банки положите лавровые листья, укроп, листья хрена, смородины, очищенный чеснок и перец.
  3. Положите в банку огурцы, но не слишком плотно, чтобы их можно было свободно пошевелить.
  4. Добавьте соль в воду, вскипятите и остудите.
  5. Холодным рассолом залейте огурцы. Накройте банки тугими капроновыми крышками, поставьте каждую в глубокую миску, потому что рассол может вытекать. Оставьте на 3 суток для брожения при комнатной температуре.
  6. Попробуйте один из огурцов, чтобы убедиться, или они уже достаточно кислые. Если нет, то оставьте банки еще на сутки.
  7. Слейте из огурцов рассол в кастрюлю. Вскипятите и залейте огурцы кипятком. Чтобы банки не лопнули, подставьте под них нож. Закрутите стерилизованные крышки ключом.