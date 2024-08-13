Такие огурцы вкусно есть самостоятельно или добавлять к ряду блюд. В частности, они прекрасно дополнят Оливье.

Стоит попробовать Как закрыть хрустящие огурцы на зиму без стерилизации: проверенный рецепт

Квашеные огурцы

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма огурцов;

– 3 лавровых листа;

– 3 веточки укропа;

– 2 листа хрена;

– 4 зубчика чеснока;

– 4 листа смородины;

– 6 горошинок черного перца;

– 3 столовые ложки соли;

– 1,5 литра воды.

Приготовление:

Вымойте огурцы и обрежьте кончики. На дно чистой банки положите лавровые листья, укроп, листья хрена, смородины, очищенный чеснок и перец. Положите в банку огурцы, но не слишком плотно, чтобы их можно было свободно пошевелить. Добавьте соль в воду, вскипятите и остудите. Холодным рассолом залейте огурцы. Накройте банки тугими капроновыми крышками, поставьте каждую в глубокую миску, потому что рассол может вытекать. Оставьте на 3 суток для брожения при комнатной температуре. Попробуйте один из огурцов, чтобы убедиться, или они уже достаточно кислые. Если нет, то оставьте банки еще на сутки. Слейте из огурцов рассол в кастрюлю. Вскипятите и залейте огурцы кипятком. Чтобы банки не лопнули, подставьте под них нож. Закрутите стерилизованные крышки ключом.

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