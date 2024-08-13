Главная приятность такой закуски – вы точно знаете все об ингредиентах. Нужно совсем немного времени, чтобы в вашей кладовой появилось вкусное дополнение к любимым блюдам.
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Томатный соус на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры.
- Нарежьте крупными кубиками и обжарьте на разогретом оливковом масле.
- Чеснок почистите и продавите через пресс, добавьте к помидорам. Залейте все половиной стакана воды и приправьте солью, перцем и базиликом.
- Варите в течение часа, периодически помешивая.
- По истечении этого времени перемешайте соус до однородности и разлейте по банкам.
- Закройте банки и поместите их в кастрюлю с горячей водой.
- Вскипятите воду и пастеризуйте в ней банки 15 минут. Соус на зиму готов.