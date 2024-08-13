Главная приятность такой закуски – вы точно знаете все об ингредиентах. Нужно совсем немного времени, чтобы в вашей кладовой появилось вкусное дополнение к любимым блюдам.

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Томатный соус на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры.
  2. Нарежьте крупными кубиками и обжарьте на разогретом оливковом масле.
  3. Чеснок почистите и продавите через пресс, добавьте к помидорам. Залейте все половиной стакана воды и приправьте солью, перцем и базиликом.
  4. Варите в течение часа, периодически помешивая.
  5. По истечении этого времени перемешайте соус до однородности и разлейте по банкам.
  6. Закройте банки и поместите их в кастрюлю с горячей водой.
  7. Вскипятите воду и пастеризуйте в ней банки 15 минут. Соус на зиму готов.