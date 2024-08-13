Головна приємність такої закуски – ви точно знаєте все про інгредієнти. Потрібно зовсім трішки часу, аби у вашій коморі з'явився смачний додаток до улюблених страв.
До теми Найкращий рецепт улюбленої страви: готуємо фантастичну окрошку
Томатний соус на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Помідори бланшуйте та почистіть від шкірки.
- Наріжте великими кубиками та обсмажте на розігрітій оливковій олії.
- Часник почистіть і продавіть через прес, додайте до помідорів. Залийте все половиною склянки води та приправте сіллю, перцем і базиліком.
- Варіть протягом години, періодично помішуючи.
- Після закінчення цього часу перемішайте соус до однорідності та розлийте по банках.
- Закрийте банки та помістіть їх у каструлю з гарячою водою.
- Закип'ятіть воду і пастеризуйте в ній банки 15 хвилин. Соус на зиму готовий.