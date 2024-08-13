Головна приємність такої закуски – ви точно знаєте все про інгредієнти. Потрібно зовсім трішки часу, аби у вашій коморі з'явився смачний додаток до улюблених страв.

До теми Найкращий рецепт улюбленої страви: готуємо фантастичну окрошку

Томатний соус на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Помідори бланшуйте та почистіть від шкірки.
  2. Наріжте великими кубиками та обсмажте на розігрітій оливковій олії.
  3. Часник почистіть і продавіть через прес, додайте до помідорів. Залийте все половиною склянки води та приправте сіллю, перцем і базиліком.
  4. Варіть протягом години, періодично помішуючи.
  5. Після закінчення цього часу перемішайте соус до однорідності та розлийте по банках.
  6. Закрийте банки та помістіть їх у каструлю з гарячою водою.
  7. Закип'ятіть воду і пастеризуйте в ній банки 15 хвилин. Соус на зиму готовий.