Головна приємність такої закуски – ви точно знаєте все про інгредієнти. Потрібно зовсім трішки часу, аби у вашій коморі з'явився смачний додаток до улюблених страв.

До теми Найкращий рецепт улюбленої страви: готуємо фантастичну окрошку

Томатний соус на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2,5 кілограми помідорів;

– 3 зубчики часнику;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– спеції: сіль, перець, базилік до смаку.

Приготування:

Помідори бланшуйте та почистіть від шкірки. Наріжте великими кубиками та обсмажте на розігрітій оливковій олії. Часник почистіть і продавіть через прес, додайте до помідорів. Залийте все половиною склянки води та приправте сіллю, перцем і базиліком. Варіть протягом години, періодично помішуючи. Після закінчення цього часу перемішайте соус до однорідності та розлийте по банках. Закрийте банки та помістіть їх у каструлю з гарячою водою. Закип'ятіть воду і пастеризуйте в ній банки 15 хвилин. Соус на зиму готовий.

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