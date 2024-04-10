Эта хрустящая королева весеннего огорода добавляет ярких красок на нашем столе. Из нее можно приготовить большое количество блюд, но особую популярность имеют салаты.

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Салат из редиса и яблока с редисом

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Редис помойте и нарежьте на крупные кусочки.
  2. То же самое сделайте с огурцом.
  3. Яблоко разрежьте пополам и удалите сердцевину. Также нарежьте его небольшими кубиками неправильной формы.
  4. Салат промойте и обсушите. Листья салата порвите руками.
  5. Выложите в миску салат и огурец, затем смешайте яблоко и редис. Выложите ростки поверх салата из редьки и огурцов.
  6. В отдельной миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  7. Равномерно полейте салат равномерно. Подавайте после охлаждения в холодильнике.

Салат из редиса и лука-шалот

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Листья салата промойте и обсушите.
  2. Шалот и редис нарежьте тонкими ломтиками, замочите на время в холодной воде, затем обсушите.
  3. Смешайте лимонный сок с солью, перцем и оливковым маслом.
  4. Чеснок почистите и продавите через пресс, добавьте в основной соус.
  5. Смешайте все ингредиенты и полейте соусом.