Эта хрустящая королева весеннего огорода добавляет ярких красок на нашем столе. Из нее можно приготовить большое количество блюд, но особую популярность имеют салаты.

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Салат из редиса и яблока с редисом

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 пучка редиса;

– 1 огурец;

– 1 сладкое яблоко;

– горсть листьев салата;

– 2 щепотки соли;

– 2 щепотки перца;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

Редис помойте и нарежьте на крупные кусочки. То же самое сделайте с огурцом. Яблоко разрежьте пополам и удалите сердцевину. Также нарежьте его небольшими кубиками неправильной формы. Салат промойте и обсушите. Листья салата порвите руками. Выложите в миску салат и огурец, затем смешайте яблоко и редис. Выложите ростки поверх салата из редьки и огурцов. В отдельной миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Равномерно полейте салат равномерно. Подавайте после охлаждения в холодильнике.

Салат из редиса и лука-шалот

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 120 грамм смеси листьев салатов;

– 3 лука-шалот;

– 8 – 10 редисок;

соус:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– соль, перец.

Приготовление:

Листья салата промойте и обсушите. Шалот и редис нарежьте тонкими ломтиками, замочите на время в холодной воде, затем обсушите. Смешайте лимонный сок с солью, перцем и оливковым маслом. Чеснок почистите и продавите через пресс, добавьте в основной соус. Смешайте все ингредиенты и полейте соусом.

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