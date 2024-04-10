Эта хрустящая королева весеннего огорода добавляет ярких красок на нашем столе. Из нее можно приготовить большое количество блюд, но особую популярность имеют салаты.
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Салат из редиса и яблока с редисом
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Редис помойте и нарежьте на крупные кусочки.
- То же самое сделайте с огурцом.
- Яблоко разрежьте пополам и удалите сердцевину. Также нарежьте его небольшими кубиками неправильной формы.
- Салат промойте и обсушите. Листья салата порвите руками.
- Выложите в миску салат и огурец, затем смешайте яблоко и редис. Выложите ростки поверх салата из редьки и огурцов.
- В отдельной миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- Равномерно полейте салат равномерно. Подавайте после охлаждения в холодильнике.
Салат из редиса и лука-шалот
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Листья салата промойте и обсушите.
- Шалот и редис нарежьте тонкими ломтиками, замочите на время в холодной воде, затем обсушите.
- Смешайте лимонный сок с солью, перцем и оливковым маслом.
- Чеснок почистите и продавите через пресс, добавьте в основной соус.
- Смешайте все ингредиенты и полейте соусом.