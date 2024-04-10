Ця хрустка королева весняного городу додає яскравих барв на нашому столі. З неї можна приготувати велику кількість страв, але особливу популярність мають салати.

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Салат з редиски та яблука

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 пучки редиски;

– 1 огірок;

– 1 солодке яблуко;

– жменя листя салату;

– 2 щіпки солі;

– 2 щіпки перцю;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

Редис помийте і наріжте на великі шматочки. Те ж саме зробіть з огірком. Яблуко розріжте навпіл і видаліть серцевину. Також наріжте його невеликими кубиками неправильної форми. Салат промийте і обсушіть. Листя салату порвіть руками. Викладіть в миску салат і огірок, потім змішайте яблуко і редис. Викладіть паростки поверх салату з редьки та огірків. В окремій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець. Рівномірно полийте салат. Подавайте після охолодження в холодильнику.

Салат з редиски та цибулі-шалот

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 120 грамів суміші листя салатів;

– 3 цибулі-шалот;

– 8 – 10 редисок;

соус:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль, перець.

Приготування:

Листя салату промийте й обсушіть. Шалот та редис наріжте тонкими скибочками, замочіть на деякий час у холодній воді, потім обсушіть. Змішайте лимонний сік з сіллю, перцем і оливковою олією. Часник почистіть і продавіть через прес, додайте в основний соус. Змішайте всі інгредієнти та полийте соусом.

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