Универсальная закуска из редиса: может быть как салат или же бюджетная намазка на хлеб
Источник:Beszamel
С приближением весны на прилавках магазинов начинает появляться вкусная и хрустящая редиска. Ее можно добавить во множество блюд, а прежде всего – в салат.
Салат из редиса прекрасно подойдет как дополнение ко вторым блюдам, так и как самостоятельный завтрак с хлебом. Это замечательный ингредиент, который нужно обязательно использовать.
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Салат из редиса
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 2 пучка редиса;
– 1 пучок зеленого лука;
– 3 яйца;
– 2 плавленых сырка;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Вареные яйца, редис и сырок следует натереть на крупной терке.
- Лук и репчатый лук мелко нарежьте.
- Смешайте все ингредиенты, приправьте и снова перемешайте.
- Украсьте ломтиками редьки и посыпьте измельченным луком.
Как выбрать вкусную редиску для салата
Выбирайте редиску со свежим стеблем и без признаков вялости или мягкости. С ярко-красным или розовым оттенком, которая будет иметь равномерный цвет без пятен.
Выберите редис среднего размера, поскольку большие головки могут быть безвкусными сладкими, а слишком маленькие могут быть менее сочными.