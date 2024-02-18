Салат з редиски чудово підійде як доповнення до других страв, так і як самостійний сніданок з хлібом. Це чудовий інгредієнт, який потрібно обов'язково використати.

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Салат з редиски

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Варені яйця, редис та сирок слід натерти на крупній тертці.
  2. Цибулю і цибулю дрібно наріжте.
  3. Змішайте всі інгредієнти, приправте і знову перемішайте.
  4. Прикрасьте скибочками редьки та посипте подрібненою цибулею.

Як обрати смачну редиску для салату

Вибирайте редиску зі свіжим стеблом та без ознак в'ялості чи м'якості. З яскраво-червоним або рожевим відтінком, яка матиме рівномірний колір без плям.

Оберіть редиску середнього розміру, оскільки великі головки можуть бути без смаку солодкими, а занадто маленькі можуть бути менш соковитими.