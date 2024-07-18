Консервация на зиму, если не будет света: рыба в томатном соусе

Очень вкусная рыба с томатным соусом может стать важной закруткой на период отключения света. Просто откройте банку – и ужин готов.

Выберите любимый гарнир или салат, добавьте рыбную консервацию и об обеде или ужине можно не беспокоиться. В критическом случае будет достаточно обыкновенного хлеба!

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Рыба в томатном соусе в томатном соусе

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 4

– 1,5 килограмма свежевыловленной рыбы;– соль по вкусу;– мука для панировки;– масло для жарки;– 3 луковицы;– 4 лавровых листа;– душистый перец по вкусу;– 190 грамм томатной пасты;– 200 миллилитров острого кетчупа;– 3 столовые ложки сахара;– 75 миллилитров уксуса;– 4 стакана воды.

Приготовление:

Рыбу отварите, промойте, большие куски нарежьте дольками, посолите и отставьте на некоторое время. Обваляйте в муке и обжарьте на масле с двух сторон до золотистого цвета. Разложите по банкам. Лук нарежьте ломтиками и обжарьте до румяного цвета. Разложите одинаковое количество рыбы по банкам. Соедините лавровый лист, душистый перец, томатную пасту, острый кетчуп, соль, сахар, уксус и воду, доведите до кипения. Приправьте солью по вкусу. Горячим соусом залейте рыбу в банках и плотно закройте. Поставьте вверх дном в прохладное место для остывания.