Консервация на зиму, если не будет света: рыба в томатном соусе
18 июля 2024, 06:33Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Очень вкусная рыба с томатным соусом может стать важной закруткой на период отключения света. Просто откройте банку – и ужин готов.
Выберите любимый гарнир или салат, добавьте рыбную консервацию и об обеде или ужине можно не беспокоиться. В критическом случае будет достаточно обыкновенного хлеба!
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Рыба в томатном соусе в томатном соусе
- Время: 60 минут
- Порций: 4
– 1,5 килограмма свежевыловленной рыбы;
– соль по вкусу;
– мука для панировки;
– масло для жарки;
– 3 луковицы;
– 4 лавровых листа;
– душистый перец по вкусу;
– 190 грамм томатной пасты;
– 200 миллилитров острого кетчупа;
– 3 столовые ложки сахара;
– 75 миллилитров уксуса;
– 4 стакана воды.
Приготовление:
- Рыбу отварите, промойте, большие куски нарежьте дольками, посолите и отставьте на некоторое время.
- Обваляйте в муке и обжарьте на масле с двух сторон до золотистого цвета.
- Разложите по банкам.
- Лук нарежьте ломтиками и обжарьте до румяного цвета. Разложите одинаковое количество рыбы по банкам.
- Соедините лавровый лист, душистый перец, томатную пасту, острый кетчуп, соль, сахар, уксус и воду, доведите до кипения. Приправьте солью по вкусу.
- Горячим соусом залейте рыбу в банках и плотно закройте. Поставьте вверх дном в прохладное место для остывания.