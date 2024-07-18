Оберіть улюблений гарнір або салат, додайте рибну консервацію і про обід чи вечерю можна не турбуватися. В критичному випадку буде досить звичайного хліба!
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Риба в томатному соусі
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Рибу відваріть, промийте, більші шматки наріжте дольками, посоліть та відставте на деякий час.
- Обваляйте в борошні та обсмажте на олії з двох сторін до золотистого кольору.
- Розкладіть по банках.
- Цибулю наріжте скибочками та обсмажте до рум’яного кольору. Розкладіть однакову кількість риби по банках.
- З’єднайте лавровий лист, запашний перець, томатну пасту, гострий кетчуп, сіль, цукор, оцет і воду, доведіть до кипіння. Приправте сіллю до смаку.
- Гарячим соусом залийте рибу в банках і щільно закрийте. Поставте догори дном в прохолодне місце для охолодження.