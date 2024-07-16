Этот пирог получается воздушным как облачко, а все благодаря сливочной пропитке. Все, кому нравится вкус кокоса, остаются в восторге от этой нежной выпечки.

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Рецепт кокосового пирога на кефире

Время: 45 минут

Порций: 8

Ингредиенты:

– 250 миллилитров кефира;

– 250 грамм сахара;

– 240 грамм муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 10 грамм сахара;

– щепотка соли;

– 1 яйцо;

– кокосовая стружка.

Приготовление:

Выливаем кефир в миску, добавляем 100 грамм сахара и яйцо. Взбиваем до однородности. Добавляем ванилин и соль, снова перемешиваем. В смесь просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и перемешиваем до однородности. В глубокой посуде смешиваем кокосовую стружку с остальным сахаром. Дно формы для выпекания застилаем пергаментом, а бока смазываем маслом. Выкладываем тесто в форму и разравниваем. Посыпаем верх пирога стружкой с сахаром. Выпекаем 15 минут при 180 градусах. Накрываем пирог фольгой и выпекаем еще 15 минут.

Приятного аппетита!

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