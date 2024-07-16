Этот пирог получается воздушным как облачко, а все благодаря сливочной пропитке. Все, кому нравится вкус кокоса, остаются в восторге от этой нежной выпечки.

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Рецепт кокосового пирога на кефире

Время: 45 минут

Порций: 8

Приготовление:

  1. Выливаем кефир в миску, добавляем 100 грамм сахара и яйцо. Взбиваем до однородности. Добавляем ванилин и соль, снова перемешиваем.
  2. В смесь просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и перемешиваем до однородности.
  3. В глубокой посуде смешиваем кокосовую стружку с остальным сахаром.
  4. Дно формы для выпекания застилаем пергаментом, а бока смазываем маслом. Выкладываем тесто в форму и разравниваем.
  5. Посыпаем верх пирога стружкой с сахаром.
  6. Выпекаем 15 минут при 180 градусах.
  7. Накрываем пирог фольгой и выпекаем еще 15 минут.

Приятного аппетита!