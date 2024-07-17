Стручковая фасоль – вкусная и доступная разновидность бобовых. Особенно манит то, что ее можно приготовить любым способом – тушить, запекать или добавлять в супы или салаты.
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Как правильно варить стручковую фасоль
Очищенные и промытые стручки опустить в слегка подсоленную кипящую воду. На полкилограмма фасоли нам понадобится 2 литра воды и чайная ложка соли. Замороженные овощи не требуют размораживания, их можно сразу опускать в кипяток. Время варки следует отсчитывать с момента повторного закипания воды.
Салат с помидорами и стручковой фасолью
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Стручковую фасоль отварите, отцедите и охладите.
- Измельчите чеснок, мелко нарежьте лук и петрушку.
- Разрежьте помидоры на восьмерки, а затем пополам.
- Уксус тщательно перемешайте с солью и сахаром и постепенно добавьте масло.
- Наконец добавьте очищенный, измельченный зубчик чеснока и мелко нарезанный шнит-лук и петрушку.
- Стручковую фасоль и помидоры полить соусом и перемешайте.
- Посыпьте черным перцем и чили.