Отличный вариант для перекуса: как приготовить аппетитный салат с сельдью

7 июня 2024, 01:01
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Источник:

Fajne gotowanie

Салат с сельдью – отличный вариант для перекуса, который сочетает в себе яркий вкус и полезные свойства. Он легко готовится и идеально подходит для быстрых обедов или ужина.

Благодаря сельди блюдо имеет приятную солоноватую нотку и приятный вкус. Его можно готовить в разных вариациях, добавляя яблоки, свеклу и другие овощи на ваш вкус. По заправке, то можно воспользоваться маслом, сметаной или йогуртом.

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Салат с селедкой

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 грамм сельди в масле;
– 450 грамм картофеля;
– 1 средняя луковица;
– 3 яйца;
– 180 грамм соленого огурца;
– половина большого яблока;
– 25 грамм майонеза;
– 100 грамм натурального йогурта 2%;
– 1 чайная ложка измельченного укропа;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Картофель тщательно вымойте и отварите в мундире около 30 минут.
  2. Затем остудите и очистите от кожуры.
  3. Нарежьте кубиками или ломтиками.
  4. Переложите в миску, добавьте большую щепотку соли и перемешайте.
  5. Сварите вкрутую яйца и дайте им остыть.
  6. Нарежьте кубиками и добавьте в миску.
  7. Филе сельди отцедите от масла.
  8. Затем нарежьте полосками шириной около 1 сантиметра. Переложите в миску.
  9. Лук и маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками.
  10. Также поместите их в миску.
  11. Яблоко почистите от кожуры, удалите семена и нарежьте небольшими кубиками, а затем выложите в миску.
  12. Смешайте йогурт с майонезом, большой щепоткой перца, солью, добавьте лимонный сок и укроп.
  13. Выложите салат на тарелку или другое плоское блюдо, полейте соусом и оставьте примерно на 60 минут, чтобы все вкусы соединились.

Это просто невероятное блюдо: салат из молодой картофель.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська