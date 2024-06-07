Благодаря сельди блюдо имеет приятную солоноватую нотку и приятный вкус. Его можно готовить в разных вариациях, добавляя яблоки, свеклу и другие овощи на ваш вкус. По заправке, то можно воспользоваться маслом, сметаной или йогуртом.
К теме Лучший летний салат под шашлык: он прекрасно дополнит ваш стол
Салат с селедкой
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель тщательно вымойте и отварите в мундире около 30 минут.
- Затем остудите и очистите от кожуры.
- Нарежьте кубиками или ломтиками.
- Переложите в миску, добавьте большую щепотку соли и перемешайте.
- Сварите вкрутую яйца и дайте им остыть.
- Нарежьте кубиками и добавьте в миску.
- Филе сельди отцедите от масла.
- Затем нарежьте полосками шириной около 1 сантиметра. Переложите в миску.
- Лук и маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками.
- Также поместите их в миску.
- Яблоко почистите от кожуры, удалите семена и нарежьте небольшими кубиками, а затем выложите в миску.
- Смешайте йогурт с майонезом, большой щепоткой перца, солью, добавьте лимонный сок и укроп.
- Выложите салат на тарелку или другое плоское блюдо, полейте соусом и оставьте примерно на 60 минут, чтобы все вкусы соединились.