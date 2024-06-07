Благодаря сельди блюдо имеет приятную солоноватую нотку и приятный вкус. Его можно готовить в разных вариациях, добавляя яблоки, свеклу и другие овощи на ваш вкус. По заправке, то можно воспользоваться маслом, сметаной или йогуртом.

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Салат с селедкой

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель тщательно вымойте и отварите в мундире около 30 минут.
  2. Затем остудите и очистите от кожуры.
  3. Нарежьте кубиками или ломтиками.
  4. Переложите в миску, добавьте большую щепотку соли и перемешайте.
  5. Сварите вкрутую яйца и дайте им остыть.
  6. Нарежьте кубиками и добавьте в миску.
  7. Филе сельди отцедите от масла.
  8. Затем нарежьте полосками шириной около 1 сантиметра. Переложите в миску.
  9. Лук и маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками.
  10. Также поместите их в миску.
  11. Яблоко почистите от кожуры, удалите семена и нарежьте небольшими кубиками, а затем выложите в миску.
  12. Смешайте йогурт с майонезом, большой щепоткой перца, солью, добавьте лимонный сок и укроп.
  13. Выложите салат на тарелку или другое плоское блюдо, полейте соусом и оставьте примерно на 60 минут, чтобы все вкусы соединились.