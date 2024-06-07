Благодаря сельди блюдо имеет приятную солоноватую нотку и приятный вкус. Его можно готовить в разных вариациях, добавляя яблоки, свеклу и другие овощи на ваш вкус. По заправке, то можно воспользоваться маслом, сметаной или йогуртом.

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Салат с селедкой

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 грамм сельди в масле;

– 450 грамм картофеля;

– 1 средняя луковица;

– 3 яйца;

– 180 грамм соленого огурца;

– половина большого яблока;

– 25 грамм майонеза;

– 100 грамм натурального йогурта 2%;

– 1 чайная ложка измельченного укропа;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Картофель тщательно вымойте и отварите в мундире около 30 минут. Затем остудите и очистите от кожуры. Нарежьте кубиками или ломтиками. Переложите в миску, добавьте большую щепотку соли и перемешайте. Сварите вкрутую яйца и дайте им остыть. Нарежьте кубиками и добавьте в миску. Филе сельди отцедите от масла. Затем нарежьте полосками шириной около 1 сантиметра. Переложите в миску. Лук и маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. Также поместите их в миску. Яблоко почистите от кожуры, удалите семена и нарежьте небольшими кубиками, а затем выложите в миску. Смешайте йогурт с майонезом, большой щепоткой перца, солью, добавьте лимонный сок и укроп. Выложите салат на тарелку или другое плоское блюдо, полейте соусом и оставьте примерно на 60 минут, чтобы все вкусы соединились.

Это просто невероятное блюдо: салат из молодой картофель.