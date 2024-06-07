Завдяки оселедцю страва має приємну солонувату нотку і приємний смак. Його можна готувати в різних варіаціях, додаючи яблука, буряк та інші овочі на ваш смак. Щодо заправки, то можна скористатися олією, сметаною або йогуртом.

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Салат з оселедцем

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів оселедця в олії;

– 450 грамів картоплі;

– 1 середня цибулина;

– 3 яйця;

– 180 грамів солоного огірка;

– половина великого яблука;

– 25 грамів майонезу;

– 100 грамів натурального йогурту 2%;

– 1 чайна ложка подрібненого кропу;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Картоплю ретельно вимийте та відваріть в мундирі близько 30 хвилин. Потім остудіть і почистіть від шкірки. Наріжте кубиками або скибочками. Перекладіть у миску, додайте велику щіпку солі та перемішайте. Зваріть круто яйця і дайте їм охолонути. Наріжте кубиками та додайте в миску. Філе оселедця відцідіть від олії. Потім наріжте смужками шириною близько 1 сантиметра. Перекладіть в миску. Цибулю і мариновані огірки наріжте дрібними кубиками. Також помістіть їх в миску. Яблуко почистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте невеликими кубиками, а потім викладіть в миску. Змішайте йогурт з майонезом, великою дрібкою перцю, сіллю, додайте лимонний сік і кріп. Викладіть салат на тарілку або інше плоске блюдо, полийте соусом і залишіть приблизно на 60 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.

Це просто неймовірна страва: салат з молодої картоплі.