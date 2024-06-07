Завдяки оселедцю страва має приємну солонувату нотку і приємний смак. Його можна готувати в різних варіаціях, додаючи яблука, буряк та інші овочі на ваш смак. Щодо заправки, то можна скористатися олією, сметаною або йогуртом.

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Салат з оселедцем

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю ретельно вимийте та відваріть в мундирі близько 30 хвилин.
  2. Потім остудіть і почистіть від шкірки.
  3. Наріжте кубиками або скибочками.
  4. Перекладіть у миску, додайте велику щіпку солі та перемішайте.
  5. Зваріть круто яйця і дайте їм охолонути.
  6. Наріжте кубиками та додайте в миску.
  7. Філе оселедця відцідіть від олії.
  8. Потім наріжте смужками шириною близько 1 сантиметра. Перекладіть в миску.
  9. Цибулю і мариновані огірки наріжте дрібними кубиками.
  10. Також помістіть їх в миску.
  11. Яблуко почистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте невеликими кубиками, а потім викладіть в миску.
  12. Змішайте йогурт з майонезом, великою дрібкою перцю, сіллю, додайте лимонний сік і кріп.
  13. Викладіть салат на тарілку або інше плоске блюдо, полийте соусом і залишіть приблизно на 60 хвилин, щоб усі смаки з’єдналися.