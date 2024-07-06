Нежный, как облачко: простой рецепт изысканного пирога с красной смородиной

6 июля 2024, 16:49
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Источник:

yuliia.senych

Красная смородина – идеальный ингредиент для пирогов. Приятная кислинка придаст десерту изысканности.

Такой пирог точно понравится вашим близким. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Пирог с красной смородиной

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 6 яиц;
– 200 граммов муки;
– 200 граммов масла;
– 180 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 упаковки ванильного сахара;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 400 граммов смородины.

Смотрите, как готовить пирог со смородиной: видео

Приготовление:

  1. Мягкое масло соедините с обычным и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте.
  2. Отделите белки и желтки 4 яиц. Добавьте к тесту 2 целых яйца и 4 желтка. Белки оставьте в холодильнике для безе.
  3. К тесту просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до сочетания. Переложите тесто в форму, смазанную маслом или растительным маслом.
  4. Сверху на тесто выложите половину от общей массы красной смородины. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут.
  5. Для безе охлажденные белки взбейте миксером с добавлением сахарной пудры до острых пиков.
  6. Достаньте пирог из духовки, сверху выложите остаток смородины и взбитые белки. Отправьте пирог еще раз в духовку примерно на 30 минут при температуре 120 градусов.

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Автор: Ольга Котів