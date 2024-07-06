Нежный, как облачко: простой рецепт изысканного пирога с красной смородиной
6 июля 2024, 16:49Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Красная смородина – идеальный ингредиент для пирогов. Приятная кислинка придаст десерту изысканности.
Такой пирог точно понравится вашим близким. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.
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Пирог с красной смородиной
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
– 6 яиц;
– 200 граммов муки;
– 200 граммов масла;
– 180 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 упаковки ванильного сахара;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 400 граммов смородины.
Смотрите, как готовить пирог со смородиной: видео
Приготовление:
- Мягкое масло соедините с обычным и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте.
- Отделите белки и желтки 4 яиц. Добавьте к тесту 2 целых яйца и 4 желтка. Белки оставьте в холодильнике для безе.
- К тесту просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до сочетания. Переложите тесто в форму, смазанную маслом или растительным маслом.
- Сверху на тесто выложите половину от общей массы красной смородины. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут.
- Для безе охлажденные белки взбейте миксером с добавлением сахарной пудры до острых пиков.
- Достаньте пирог из духовки, сверху выложите остаток смородины и взбитые белки. Отправьте пирог еще раз в духовку примерно на 30 минут при температуре 120 градусов.