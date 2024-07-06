Нежный, как облачко: простой рецепт изысканного пирога с красной смородиной

Красная смородина – идеальный ингредиент для пирогов. Приятная кислинка придаст десерту изысканности.

Такой пирог точно понравится вашим близким. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

Будет вкусно Рецепт, который всегда удается: готовим традиционный "Наполеон" – он понравится всем

Пирог с красной смородиной

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

– 6 яиц;– 200 граммов муки;– 200 граммов масла;– 180 граммов сахара;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 2 упаковки ванильного сахара;– 150 граммов сахарной пудры;– 400 граммов смородины.

Смотрите, как готовить пирог со смородиной: видео

Приготовление:

Мягкое масло соедините с обычным и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте. Отделите белки и желтки 4 яиц. Добавьте к тесту 2 целых яйца и 4 желтка. Белки оставьте в холодильнике для безе. К тесту просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до сочетания. Переложите тесто в форму, смазанную маслом или растительным маслом. Сверху на тесто выложите половину от общей массы красной смородины. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут. Для безе охлажденные белки взбейте миксером с добавлением сахарной пудры до острых пиков. Достаньте пирог из духовки, сверху выложите остаток смородины и взбитые белки. Отправьте пирог еще раз в духовку примерно на 30 минут при температуре 120 градусов.