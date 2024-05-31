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Будет вкусно Итальянский клубничный торт: простой рецепт изысканного десерта: простой рецепт изысканного десерта

Проверенный рецепт Наполеона

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 12

Ингредиенты:

– 3 стакана муки;

– пачка масла;

– 2 яйца;

– 150 миллилитров холодной воды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– щепотка соли. Крем:

– 1 литр молока;

– 4 столовые ложки сахара;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки муки;

– 200 граммов масла;

– 300 граммов сгущенного молока.

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Приготовление:

Масло заблаговременно положите в морозилку. Просейте муку и натрите в нее масло. Яйца, воду, соль и уксус смешайте до однородности и добавьте к муке с маслом. Замесите тесто, разделите его на 10 – 12 частей и отправьте в холодильник ориентировочно на час. Тем временем приготовьте крем. Молоко доведите до кипения и тоненькой струйкой добавьте взбитые с сахаром и мукой яйца. Постоянно помешивайте до появления пузырьков. В отдельной посуде взбейте масло и сгущенное молоко. Введите заварной крем, продолжая взбивать. Раскатайте тесто, присыпая мукой. Вырежьте круг и выпекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 5 – 7 минут. Обрезки можно тоже поставить выпекаться, ведь потом они понадобятся для крошки, чтобы украсить торт. Имейте в виду, что коржи выпекаются быстро, поэтому, пока выпекается один, раскатывайте другой. Охлажденные коржи смажьте кремом. Бока также смажьте и присыпьте все крошкой. Сформированный торт поставьте в холодильник на 4 – 5 часов, а еще лучше на ночь.

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