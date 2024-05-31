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Проверенный рецепт Наполеона
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 12
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Приготовление:
- Масло заблаговременно положите в морозилку. Просейте муку и натрите в нее масло. Яйца, воду, соль и уксус смешайте до однородности и добавьте к муке с маслом. Замесите тесто, разделите его на 10 – 12 частей и отправьте в холодильник ориентировочно на час.
- Тем временем приготовьте крем. Молоко доведите до кипения и тоненькой струйкой добавьте взбитые с сахаром и мукой яйца. Постоянно помешивайте до появления пузырьков. В отдельной посуде взбейте масло и сгущенное молоко. Введите заварной крем, продолжая взбивать.
- Раскатайте тесто, присыпая мукой. Вырежьте круг и выпекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 5 – 7 минут. Обрезки можно тоже поставить выпекаться, ведь потом они понадобятся для крошки, чтобы украсить торт. Имейте в виду, что коржи выпекаются быстро, поэтому, пока выпекается один, раскатывайте другой.
- Охлажденные коржи смажьте кремом. Бока также смажьте и присыпьте все крошкой. Сформированный торт поставьте в холодильник на 4 – 5 часов, а еще лучше на ночь.