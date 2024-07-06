Такий пиріг точно сподобається вашим близьким. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт у життя.
Буде смачно Рецепт, який завжди вдається: готуємо традиційний "Наполеон", що сподобається всім
Пиріг з порічками
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Дивіться, як готувати пиріг з порічками: відео
Приготування:
- М'яке масло з'єднайте зі звичайним і ванільним цукром. Добре перемішайте.
- Відділіть білки та жовтки 4 яєць. Додайте до тіста 2 цілих яйця і 4 жовтки. Білки залиште в холодильнику для безе.
- До тіста просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до поєднання. Перекладіть тісто у форму, змащену маслом або олією.
- Зверху на тісто викладіть половину від загальної маси червоної смородини. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.
- Для безе охолоджені білки збийте міксером із додаванням цукрової пудри до гострих піків.
- Дістаньте пиріг з духовки, зверху викладіть залишок порічок і збиті білки. Відправте пиріг ще раз у духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 120 градусів.