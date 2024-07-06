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Пиріг з порічками

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Дивіться, як готувати пиріг з порічками: відео

Приготування:

  1. М'яке масло з'єднайте зі звичайним і ванільним цукром. Добре перемішайте.
  2. Відділіть білки та жовтки 4 яєць. Додайте до тіста 2 цілих яйця і 4 жовтки. Білки залиште в холодильнику для безе.
  3. До тіста просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до поєднання. Перекладіть тісто у форму, змащену маслом або олією.
  4. Зверху на тісто викладіть половину від загальної маси червоної смородини. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.
  5. Для безе охолоджені білки збийте міксером із додаванням цукрової пудри до гострих піків.
  6. Дістаньте пиріг з духовки, зверху викладіть залишок порічок і збиті білки. Відправте пиріг ще раз у духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 120 градусів.