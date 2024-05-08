Что делать с засохшим куличом: приготовьте роскошные французские тосты
8 мая 2024, 21:39Читати новину українською
Источник:yaroslavskyi_vova
Из кулича можно приготовить фантастический завтрак. Подойдет даже не свежая.
Превратите его во французские тосты. Они такие вкусные. что исчезнут со стола очень быстро.
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Французские тосты из кулича
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– кулич;
– 3 яйца;
– 100 граммов молока;
– 25 – 30 граммов сахара;
– корица, цедра по желанию.
Приготовление:
- Смешайте яйца, молоко, корицу и сахар венчиком.
- Нарежьте кулич на куски толщиной около 2 сантиметров.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Обмакните кусок кулича в молочную смесь с обеих сторон и обжарьте на медленном огне с обеих сторон
- Выложите на тарелку и сразу добавьте шарик мороженого или большую ложку взбитых сливок, немного полейте медом или любым сладким сиропом, а сверху посыпьте измельченным поджаренными лесными орехами.