Превратите его во французские тосты. Они такие вкусные. что исчезнут со стола очень быстро.
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Французские тосты из кулича
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Смешайте яйца, молоко, корицу и сахар венчиком.
- Нарежьте кулич на куски толщиной около 2 сантиметров.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Обмакните кусок кулича в молочную смесь с обеих сторон и обжарьте на медленном огне с обеих сторон
- Выложите на тарелку и сразу добавьте шарик мороженого или большую ложку взбитых сливок, немного полейте медом или любым сладким сиропом, а сверху посыпьте измельченным поджаренными лесными орехами.