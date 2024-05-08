Превратите его во французские тосты. Они такие вкусные. что исчезнут со стола очень быстро.

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Французские тосты из кулича

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Смешайте яйца, молоко, корицу и сахар венчиком.
  2. Нарежьте кулич на куски толщиной около 2 сантиметров.
  3. Разогрейте сковороду с маслом.
  4. Обмакните кусок кулича в молочную смесь с обеих сторон и обжарьте на медленном огне с обеих сторон
  5. Выложите на тарелку и сразу добавьте шарик мороженого или большую ложку взбитых сливок, немного полейте медом или любым сладким сиропом, а сверху посыпьте измельченным поджаренными лесными орехами.