Превратите его во французские тосты. Они такие вкусные. что исчезнут со стола очень быстро.

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Французские тосты из кулича

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– кулич;

– 3 яйца;

– 100 граммов молока;

– 25 – 30 граммов сахара;

– корица, цедра по желанию.

Приготовление:

Смешайте яйца, молоко, корицу и сахар венчиком. Нарежьте кулич на куски толщиной около 2 сантиметров. Разогрейте сковороду с маслом. Обмакните кусок кулича в молочную смесь с обеих сторон и обжарьте на медленном огне с обеих сторон Выложите на тарелку и сразу добавьте шарик мороженого или большую ложку взбитых сливок, немного полейте медом или любым сладким сиропом, а сверху посыпьте измельченным поджаренными лесными орехами.

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