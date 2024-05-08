Перетворіть її на французькі тости. Вони такі смачні. що зникнуть зі столу дуже швидко.

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Французькі тости з паски

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– паска;

– 3 яйця;

– 100 грамів молока;

– 25 – 30 грамів цукру;

– кориця, цедра за бажанням.

Приготування:

Змішайте яйця, молоко, корицю та цукор вінчиком. Наріжте паску на шматки товщиною десь 2 сантиметри. Розігрійте пательню з олією. Вмочіть шматок паски у молочну суміш з обох сторін і обсмажте на повільному вогні з обох сторін Викладіть на тарілку та одразу додайте кульку морозива або добрячу ложку збитих вершків, трішечки полийте медом чи будь-яким солодким сиропом, а зверху посипте подрібненим підсмаженими лісовими горіхами.

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