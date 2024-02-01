Подойдут даже вчерашние: готовим запеканку с макаронами, которая будет иметь вкус, как лазанья
1 февраля 2024, 12:49Читати новину українською
Источник:Shuba
Если у вас остались вчерашние макароны, воспользуйтесь этим рецептом. Такая запеканка прекрасно подойдет и к обеду, и к ужину.
Компанию макаронам составят сосиски. Блюдо будет иметь вкус, как лазанья, но готовится оно значительно проще.
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Запеканка с макаронами и сосисками
- Время: 50 минут
- Порций: 5
– 400 граммов макарон;
– 20 граммов масла;
– 250 граммов бекона;
– 1 луковица;
– 500 граммов сосисок;
– 650 граммов томатной пасты;
– 3 зубчика чеснока;
– 70 миллилитров сливок 20%;
– 100 граммов пармезана;
– 300 граммов моцареллы;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Чеснок и лук измельчите, сосиски порежьте, а моцареллу натрите.
- Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте бекон примерно 10 минут. После этого достаньте бекон шумовкой и переложите его на тарелку. Добавьте лук и обжарьте в жире из бекона 3 минуты. Далее всыпьте сосиски и готовьте 2 – 3 минуты.
- Отварите макароны в подсоленной воде на 1 – 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Добавьте сливочное масло и перемешайте.
- В сковороду с сосисками влейте томатную пасту и сливки. Готовьте на слабом огне 5 – 6 минут. Добавьте немного пармезана и перемешайте, пока он не расплавится. Доведите до вкуса солью и молотым перцем.
- Оставьте немного соуса и отставьте его в сторону. Затем смешайте макароны с оставшимся соусом.
- Переложите половину макарон в форму для запекания, посыпьте 100 граммами моцареллы и 30 граммами пармезана. Сверху выложите остальные макароны, равномерно распределите и полейте соусом, который остался. Снова посыпьте сыром.
- Запекайте 20 минут при 180 градусах. Перед подачей дайте постоять запеканке ориентировочно 10 минут.