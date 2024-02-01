Компанію макаронам складуть сосиски. Страва смакуватиме, як лазанья, але готується вона значно простіше.

Варто спробувати Пасує до будь-якого гарніру: простий рецепт культового чилі кон карне

Запіканка з макаронами та сосисками

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Часник та цибулю подрібніть, сосиски поріжте, а моцарелу натріть.
  2. Нагрійте масло у великій пательні та обсмажте бекон приблизно 10 хвилин. Після цього дістаньте бекон шумівкою та перекладіть його на тарілку. Додайте цибулю та обсмажте в жирі з бекону 3 хвилини. Далі всипте сосиски та готуйте 2 – 3 хвилини.
  3. Відваріть макарони в підсоленій воді на 1 – 2 хвилини менше, ніж зазначено на упаковці. Додайте вершкове масло та перемішайте.
  4. У пательню із сосисками влийте томатну пасту і вершки. Готуйте на слабкому вогні 5 – 6 хвилин. Додайте трохи пармезану і перемішайте, доки він не розплавиться. Доведіть до смаку сіллю та меленим перцем.
  5. Залиште трохи соусу та відставте його вбік. Потім змішайте макарони з рештою соусу.
  6. Перекладіть половину макаронів у форму для запікання, посипте 100 грамами моцарели та 30 грамами пармезану. Зверху викладіть решту макаронів, рівномірно розподіліть й полийте соусом, який залишився. Знову посипте сиром.
  7. Запікайте 20 хвилин за 180 градусів. Перед подачею дайте постояти запіканці орієнтовно 10 хвилин.