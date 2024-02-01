Компанію макаронам складуть сосиски. Страва смакуватиме, як лазанья, але готується вона значно простіше.
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Запіканка з макаронами та сосисками
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Часник та цибулю подрібніть, сосиски поріжте, а моцарелу натріть.
- Нагрійте масло у великій пательні та обсмажте бекон приблизно 10 хвилин. Після цього дістаньте бекон шумівкою та перекладіть його на тарілку. Додайте цибулю та обсмажте в жирі з бекону 3 хвилини. Далі всипте сосиски та готуйте 2 – 3 хвилини.
- Відваріть макарони в підсоленій воді на 1 – 2 хвилини менше, ніж зазначено на упаковці. Додайте вершкове масло та перемішайте.
- У пательню із сосисками влийте томатну пасту і вершки. Готуйте на слабкому вогні 5 – 6 хвилин. Додайте трохи пармезану і перемішайте, доки він не розплавиться. Доведіть до смаку сіллю та меленим перцем.
- Залиште трохи соусу та відставте його вбік. Потім змішайте макарони з рештою соусу.
- Перекладіть половину макаронів у форму для запікання, посипте 100 грамами моцарели та 30 грамами пармезану. Зверху викладіть решту макаронів, рівномірно розподіліть й полийте соусом, який залишився. Знову посипте сиром.
- Запікайте 20 хвилин за 180 градусів. Перед подачею дайте постояти запіканці орієнтовно 10 хвилин.