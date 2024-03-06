Если вы скучали по этому вкусу: как приготовить хрустящий салат из зеленого лука

На прилавках продуктовых магазинов все чаще появляется свежий и ароматный зеленый лук. Он является прекрасным ингредиентом для самых разнообразных блюд.

Хрустящий салат из зеленого лука и маринованных огурцов является весенним хитом и точно должен быть у вас на столе. Это блюдо может быть закуской или дополнением к мясу.

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Рецепт салата из зеленого лука

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 6 – 7 маринованных огурцов;– 8 штук редиса;– 2 столовые ложки майонеза;– 1 – 2 помидора;– пучок зеленого лука;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Овощи и зеленый лук помойте. Редис обберите при необходимости от стеблей. Нарежьте овощи мелкими кубиками вместе с редисом и маринованными огурцами. Зеленый лук мелко нашинкуйте и смешайте с остальными ингредиентами. Добавьте майонез приправа и тщательно перемешайте салат.

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