Если вы скучали по этому вкусу: как приготовить хрустящий салат из зеленого лука

6 марта 2024, 16:12
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Источник:

przepisy

На прилавках продуктовых магазинов все чаще появляется свежий и ароматный зеленый лук. Он является прекрасным ингредиентом для самых разнообразных блюд.

Хрустящий салат из зеленого лука и маринованных огурцов является весенним хитом и точно должен быть у вас на столе. Это блюдо может быть закуской или дополнением к мясу.

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Рецепт салата из зеленого лука

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 – 7 маринованных огурцов;
– 8 штук редиса;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 – 2 помидора;
– пучок зеленого лука;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Овощи и зеленый лук помойте.
  2. Редис обберите при необходимости от стеблей.
  3. Нарежьте овощи мелкими кубиками вместе с редисом и маринованными огурцами.
  4. Зеленый лук мелко нашинкуйте и смешайте с остальными ингредиентами.
  5. Добавьте майонез приправа и тщательно перемешайте салат.
Необходимо знать, чтобы правильно хранить: где лучше всего держать лук.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська