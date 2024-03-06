Хрусткий салат з зеленої цибулі та маринованих огірків є весняним хітом і точно має бути у вас на столі. Ця страва може бути закускою або ж доповненням до м'яса.
Цікаво Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"
Рецепт салату з зеленої цибулі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Овочі та зелену цибулю помийте.
- Редиску обберіть за потреби від стебел.
- Наріжте овочі дрібними кубиками разом з редискою і маринованими огірками.
- Зелену цибулю дрібно нашаткуйте і змішайте з іншими інгредієнтами.
- Додайте майонез приправа і ретельно перемішайте салат.