Хрусткий салат з зеленої цибулі та маринованих огірків є весняним хітом і точно має бути у вас на столі. Ця страва може бути закускою або ж доповненням до м'яса.

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Рецепт салату з зеленої цибулі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Овочі та зелену цибулю помийте.
  2. Редиску обберіть за потреби від стебел.
  3. Наріжте овочі дрібними кубиками разом з редискою і маринованими огірками.
  4. Зелену цибулю дрібно нашаткуйте і змішайте з іншими інгредієнтами.
  5. Додайте майонез приправа і ретельно перемішайте салат.