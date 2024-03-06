Хрусткий салат з зеленої цибулі та маринованих огірків є весняним хітом і точно має бути у вас на столі. Ця страва може бути закускою або ж доповненням до м'яса.

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Рецепт салату з зеленої цибулі

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 – 7 маринованих огірків;

– 8 штук редиски;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 – 2 помідори;

– пучок зеленої цибулі;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Овочі та зелену цибулю помийте. Редиску обберіть за потреби від стебел. Наріжте овочі дрібними кубиками разом з редискою і маринованими огірками. Зелену цибулю дрібно нашаткуйте і змішайте з іншими інгредієнтами. Додайте майонез приправа і ретельно перемішайте салат.

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