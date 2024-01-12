Невероятная выпечка – именно то, что нужно зимой до утреннего кофе или перекуса на работу. Эти пирожки стоят копейки, а их вкус позволит погрузиться в самые счастливые воспоминания детства.
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Рецепт пирожков
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Очистите картофель и отварите.
- Из готового картофеля приготовьте пюре.
- Влейте отвар картофеля в пюре и перемешайте.
- В картофель добавьте соль, сахар и дрожжи.
- Постепенно добавляйте муку и замесите эластичное и слегка липкое тесто.
- Влейте масло и немного вымесите тесто.
- Добавляем растительное масло, еще несколько минут вымешиваем. На этом этапе тесто уже не должно прилипнуть к рукам.
- Оставьте тесто отдыхать в тепле минимум на 1 час.
- Очищенный лук нарежьте на кубики и обжарьте на сковороде.
- Готовое отварное мясо измельчите в мясорубке.
- Сварите рис согласно инструкции на упаковке.
- К луку выложите рис, мясо и специи на лук и обжарьте несколько минут.
- Тесто разделите на 12 ровных колобков и наполните начинкой, сформуйте пирожки.
- Обжарьте их по бокам на хорошо разогретой сковороде с маслом.
- После обжарки выложите пирожки на бумажные полотенца, чтобы убрать масло.
Приятного аппетита!