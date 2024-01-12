Запашна випічка – саме те, що потрібно взимку до ранкової кави чи перекусу на роботу. Ці пиріжки коштують копійки, а їх смак дозволить поринути у найщасливіші спогади дитинства.

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Рецепт пиріжків

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів картоплі;

– 300 грамів відвару картоплі;

– 500 грамів борошна;

– 1 чайна ложка дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 3 – 4 столові ложки олії;

для начинки:

– 200 грамів м'яса;

– 200 грамів рису;

– 3 цибулини;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Очистіть картоплю та відваріть. З готовою картоплі приготуйте пюре. Влийте відвар картоплі до пюре та перемішайте. До картоплі додайте сіль, цукор та дріжджі. Поступово додавайте муку та замісіть еластичне і трохи липке тісто. Влийте олію та ще трохи вимісіть тісто. Додаємо олію, ще кілька хвилин вимішуємо. На цьому етапі тісто вже не має липнути до рук. Залишіть тісто відпочивати в теплі мінімум на 1 годину. Очищену цибулю наріжте на кубики та обсмажте на пательні. Готове відварене м’ясо подрібніть у м’ясорубці. Зваріть рис згідно з інструкцією на упаковці. До цибулі викладіть рис, м’ясо та спеції до цибулі та обсмажте кілька хвилин. Тісто розділіть на 12 рівних колобків та наповніть начинкою, сформуйте пиріжки. Обсмажте їх з обох боків на добре розігрітій сковорідці з олією. Після обсмаження викладіть пиріжки на паперові рушники, щоб прибрати олію.

Смачного!

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