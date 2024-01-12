Запашна випічка – саме те, що потрібно взимку до ранкової кави чи перекусу на роботу. Ці пиріжки коштують копійки, а їх смак дозволить поринути у найщасливіші спогади дитинства.

Цікаво Освіжаючий рецепт: салат з квашеними огірками для кожного дня

Рецепт пиріжків

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Очистіть картоплю та відваріть.
  2. З готовою картоплі приготуйте пюре.
  3. Влийте відвар картоплі до пюре та перемішайте.
  4. До картоплі додайте сіль, цукор та дріжджі.
  5. Поступово додавайте муку та замісіть еластичне і трохи липке тісто.
  6. Влийте олію та ще трохи вимісіть тісто.
  7. Додаємо олію, ще кілька хвилин вимішуємо. На цьому етапі тісто вже не має липнути до рук.
  8. Залишіть тісто відпочивати в теплі мінімум на 1 годину.
  9. Очищену цибулю наріжте на кубики та обсмажте на пательні.
  10. Готове відварене м’ясо подрібніть у м’ясорубці.
  11. Зваріть рис згідно з інструкцією на упаковці.
  12. До цибулі викладіть рис, м’ясо та спеції до цибулі та обсмажте кілька хвилин.
  13. Тісто розділіть на 12 рівних колобків та наповніть начинкою, сформуйте пиріжки.
  14. Обсмажте їх з обох боків на добре розігрітій сковорідці з олією.
  15. Після обсмаження викладіть пиріжки на паперові рушники, щоб прибрати олію.

Смачного!