Как у бабушки на базаре: простой рецепт пирожков без молока, яиц и сливочного масла

Вкусные и сытные жареные пирожки – одно из самых теплых воспоминаний детства. Есть отличный рецепт их приготовления, который не требует больших затрат.

Невероятная выпечка – именно то, что нужно зимой до утреннего кофе или перекуса на работу. Эти пирожки стоят копейки, а их вкус позволит погрузиться в самые счастливые воспоминания детства.

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Рецепт пирожков

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

– 150 грамм картофеля;– 300 грамм отвара картофеля;– 500 грамм муки;– 1 чайная ложка дрожжей;– 1 чайная ложка соли;– 2 чайные ложки сахара;– 3 – 4 столовых ложки масла;– 200 грамм мяса;– 200 граммов риса;– 3 луковицы;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель и отварите. Из готового картофеля приготовьте пюре. Влейте отвар картофеля в пюре и перемешайте. В картофель добавьте соль, сахар и дрожжи. Постепенно добавляйте муку и замесите эластичное и слегка липкое тесто. Влейте масло и немного вымесите тесто. Добавляем растительное масло, еще несколько минут вымешиваем. На этом этапе тесто уже не должно прилипнуть к рукам. Оставьте тесто отдыхать в тепле минимум на 1 час. Очищенный лук нарежьте на кубики и обжарьте на сковороде. Готовое отварное мясо измельчите в мясорубке. Сварите рис согласно инструкции на упаковке. К луку выложите рис, мясо и специи на лук и обжарьте несколько минут. Тесто разделите на 12 ровных колобков и наполните начинкой, сформуйте пирожки. Обжарьте их по бокам на хорошо разогретой сковороде с маслом. После обжарки выложите пирожки на бумажные полотенца, чтобы убрать масло.

Приятного аппетита!

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