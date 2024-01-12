Как у бабушки на базаре: простой рецепт пирожков без молока, яиц и сливочного масла
12 января 2024, 23:11Читати новину українською
Источник:Хозяйка
Вкусные и сытные жареные пирожки – одно из самых теплых воспоминаний детства. Есть отличный рецепт их приготовления, который не требует больших затрат.
Невероятная выпечка – именно то, что нужно зимой до утреннего кофе или перекуса на работу. Эти пирожки стоят копейки, а их вкус позволит погрузиться в самые счастливые воспоминания детства.
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Рецепт пирожков
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 150 грамм картофеля;
– 300 грамм отвара картофеля;
– 500 грамм муки;
– 1 чайная ложка дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 3 – 4 столовых ложки масла;
для начинки:
– 200 грамм мяса;
– 200 граммов риса;
– 3 луковицы;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите картофель и отварите.
- Из готового картофеля приготовьте пюре.
- Влейте отвар картофеля в пюре и перемешайте.
- В картофель добавьте соль, сахар и дрожжи.
- Постепенно добавляйте муку и замесите эластичное и слегка липкое тесто.
- Влейте масло и немного вымесите тесто.
- Добавляем растительное масло, еще несколько минут вымешиваем. На этом этапе тесто уже не должно прилипнуть к рукам.
- Оставьте тесто отдыхать в тепле минимум на 1 час.
- Очищенный лук нарежьте на кубики и обжарьте на сковороде.
- Готовое отварное мясо измельчите в мясорубке.
- Сварите рис согласно инструкции на упаковке.
- К луку выложите рис, мясо и специи на лук и обжарьте несколько минут.
- Тесто разделите на 12 ровных колобков и наполните начинкой, сформуйте пирожки.
- Обжарьте их по бокам на хорошо разогретой сковороде с маслом.
- После обжарки выложите пирожки на бумажные полотенца, чтобы убрать масло.
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