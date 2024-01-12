Как у бабушки на базаре: простой рецепт пирожков без молока, яиц и сливочного масла

12 января 2024, 23:11
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Хозяйка

Вкусные и сытные жареные пирожки – одно из самых теплых воспоминаний детства. Есть отличный рецепт их приготовления, который не требует больших затрат.

Невероятная выпечка – именно то, что нужно зимой до утреннего кофе или перекуса на работу. Эти пирожки стоят копейки, а их вкус позволит погрузиться в самые счастливые воспоминания детства.

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Рецепт пирожков

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 грамм картофеля;
– 300 грамм отвара картофеля;
– 500 грамм муки;
– 1 чайная ложка дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 3 – 4 столовых ложки масла;
для начинки:
– 200 грамм мяса;
– 200 граммов риса;
– 3 луковицы;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и отварите.
  2. Из готового картофеля приготовьте пюре.
  3. Влейте отвар картофеля в пюре и перемешайте.
  4. В картофель добавьте соль, сахар и дрожжи.
  5. Постепенно добавляйте муку и замесите эластичное и слегка липкое тесто.
  6. Влейте масло и немного вымесите тесто.
  7. Добавляем растительное масло, еще несколько минут вымешиваем. На этом этапе тесто уже не должно прилипнуть к рукам.
  8. Оставьте тесто отдыхать в тепле минимум на 1 час.
  9. Очищенный лук нарежьте на кубики и обжарьте на сковороде.
  10. Готовое отварное мясо измельчите в мясорубке.
  11. Сварите рис согласно инструкции на упаковке.
  12. К луку выложите рис, мясо и специи на лук и обжарьте несколько минут.
  13. Тесто разделите на 12 ровных колобков и наполните начинкой, сформуйте пирожки.
  14. Обжарьте их по бокам на хорошо разогретой сковороде с маслом.
  15. После обжарки выложите пирожки на бумажные полотенца, чтобы убрать масло.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська