Синабоны являются популярным десертом, который часто подается в кафе и кафе. Сладкие булочки известны своей необычайно мягкой и сочной консистенцией. Это идеальное сочетание теста с корицей и густого крем-сыра.
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Синабоны от Эктора Хименеса-Браво
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Идеальная опция к чаю / Фото unsplash
Приготовление:
- Подогрейте молоко, но не доводите его до кипения.
- Всыпьте дрожжи, но не перемешивайте.
- В большой миске соедините остальные ингредиенты для теста и молока.
- Вымешивайте тесто 10 минут.
- Сбрызните тесто растительным маслом и оставьте в теплом месте минимум на 30 минут.
- Смешайте коричневый сахар и корицу.
- Выложите тесто на доску и раскатайте его 45 на 55 сантиметров.
- Смажьте его масло, а сверху посыпайте смесью корицы и коричневого сахара.
- Скрутите рулет, затем нарежьте его на 12 булочек.
- Противень смажьте маслом.
- Выложите на него булочки и оставьте в теплом месте на 45 минут.
- Выпекайте синабоны в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
- Для приготовления глазури смешайте крем-творог, масло и сахарную пудру, ваниль и соль до однородной, воздушной массы.
- Дайте синабонам остыть и смажьте их этой массой.