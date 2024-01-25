Синабоны являются популярным десертом, который часто подается в кафе и кафе. Сладкие булочки известны своей необычайно мягкой и сочной консистенцией. Это идеальное сочетание теста с корицей и густого крем-сыра.

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Синабоны от Эктора Хименеса-Браво

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Идеальная опция к чаю / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Подогрейте молоко, но не доводите его до кипения.
  2. Всыпьте дрожжи, но не перемешивайте.
  3. В большой миске соедините остальные ингредиенты для теста и молока.
  4. Вымешивайте тесто 10 минут.
  5. Сбрызните тесто растительным маслом и оставьте в теплом месте минимум на 30 минут.
  6. Смешайте коричневый сахар и корицу.
  7. Выложите тесто на доску и раскатайте его 45 на 55 сантиметров.
  8. Смажьте его масло, а сверху посыпайте смесью корицы и коричневого сахара.
  9. Скрутите рулет, затем нарежьте его на 12 булочек.
  10. Противень смажьте маслом.
  11. Выложите на него булочки и оставьте в теплом месте на 45 минут.
  12. Выпекайте синабоны в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
  13. Для приготовления глазури смешайте крем-творог, масло и сахарную пудру, ваниль и соль до однородной, воздушной массы.
  14. Дайте синабонам остыть и смажьте их этой массой.