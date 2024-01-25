Синабоны являются популярным десертом, который часто подается в кафе и кафе. Сладкие булочки известны своей необычайно мягкой и сочной консистенцией. Это идеальное сочетание теста с корицей и густого крем-сыра.

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Синабоны от Эктора Хименеса-Браво

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Идеальная опция к чаю / Фото unsplash

Ингредиенты:

для теста:

– 250 миллилитров молока;

– 2 яйца комнатной температуры;

– 75 грамм сливочного масла:

– 600 грамм муки;

– 100 грамм сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 7 грамм сухих дрожжей;

для начинки:

– 200 грамм коричневого сахара;

– 3 столовые ложки корицы;

– 75 грамм масла;

для глазури:

– 110 грамм крем-сыра;

– 55 грамм масла;

– 180 грамм сахарной пудры;

– полчайной ложки ванильного экстракта;

– щепотка соли.

Приготовление:

Подогрейте молоко, но не доводите его до кипения. Всыпьте дрожжи, но не перемешивайте. В большой миске соедините остальные ингредиенты для теста и молока. Вымешивайте тесто 10 минут. Сбрызните тесто растительным маслом и оставьте в теплом месте минимум на 30 минут. Смешайте коричневый сахар и корицу. Выложите тесто на доску и раскатайте его 45 на 55 сантиметров. Смажьте его масло, а сверху посыпайте смесью корицы и коричневого сахара. Скрутите рулет, затем нарежьте его на 12 булочек. Противень смажьте маслом. Выложите на него булочки и оставьте в теплом месте на 45 минут. Выпекайте синабоны в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Для приготовления глазури смешайте крем-творог, масло и сахарную пудру, ваниль и соль до однородной, воздушной массы. Дайте синабонам остыть и смажьте их этой массой.

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