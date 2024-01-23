Торт "Пьяная Вишня" имеет несколько вариантов приготовления, один из них без выпечки – это очень легко и быстро. Попытайтесь приготовить – справится даже ребенок.

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Рецепт "Пьяной вишни" без выпечки

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сыпьте вишню в миску и влейте туда алкоголь. Они должны настояться не менее 3 часов.
  2. Мягкое масло взбейте миксером на самой низкой скорости.
  3. Постепенно добавьте сгущенку и перемешайте.
  4. Всыпьте вишни.
  5. Измельчите печенье и добавьте к сладкой массе.
  6. В форму диаметром 22 сантиметра выложите пищевую пленку и вылейте массу, разровняйте его хорошо.
  7. Сверху затрите шоколадом.
  8. Поставьте в холодильник на 3 часа.