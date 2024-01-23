Торт "Пьяная Вишня" имеет несколько вариантов приготовления, один из них без выпечки – это очень легко и быстро. Попытайтесь приготовить – справится даже ребенок.
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Рецепт "Пьяной вишни" без выпечки
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сыпьте вишню в миску и влейте туда алкоголь. Они должны настояться не менее 3 часов.
- Мягкое масло взбейте миксером на самой низкой скорости.
- Постепенно добавьте сгущенку и перемешайте.
- Всыпьте вишни.
- Измельчите печенье и добавьте к сладкой массе.
- В форму диаметром 22 сантиметра выложите пищевую пленку и вылейте массу, разровняйте его хорошо.
- Сверху затрите шоколадом.
- Поставьте в холодильник на 3 часа.