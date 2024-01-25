Сінабони є популярним десертом, який часто подається у кав'ярнях та кафе. Солодкі булочки відомі своєю надзвичайно м'якою і соковитою консистенцією. Це ідеальне поєднання тіста з корицею та густого крем-сиру.

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Сінабони від Ектора Хіменеса-Браво

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Ідеальна опція до чаю / Фото unsplash

Приготування:

  1. Підігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння.
  2. Всипте дріжджі, але не перемішуйте.
  3. У великій мисці з’єднайте решту інгредієнтів для тіста та молоко.
  4. Вимішуйте тісто 10 хвилин.
  5. Збризніть тісто олією та залишіть у теплому місці мінімум на 30 хвилин.
  6. Змішайте коричневий цукор та корицю.
  7. Викладіть тісто на дошку та розкачайте його розміром 45 на 55 сантиметрів.
  8. Змастіть його масло, а зверху притрусіть сумішшю кориці та коричневого цукру.
  9. Скрутіть рулет, а потім наріжте його на 12 булочок.
  10. Деко змастіть маслом.
  11. Викладіть на нього булочки і залиште у теплому місці на 45 хвилин.
  12. Випікайте сінабони у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.
  13. Для приготування глазурі змішайте крем-сир, масло та цукрову пудру, ваніль та сіль до однорідної, повітряної маси.
  14. Дайте сінабонам охолонути і змастіть їх цією масою.