Сінабони є популярним десертом, який часто подається у кав'ярнях та кафе. Солодкі булочки відомі своєю надзвичайно м'якою і соковитою консистенцією. Це ідеальне поєднання тіста з корицею та густого крем-сиру.

Цікаво Торт "П'яна вишня" без випічки: швидкий рецепт для незваних гостей

Сінабони від Ектора Хіменеса-Браво

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Ідеальна опція до чаю / Фото unsplash

Інгредієнти:

для тіста:

– 250 мілілітрів молока;

– 2 яйця кімнатної температури;

– 75 грамів вершкового масла:

– 600 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 7 грамів сухих дріжджів;

для начинки:

– 200 грамів коричневого цукру;

– 3 столові ложки кориці;

– 75 грамів масла;

для глазурі:

– 110 грамів крем-сиру;

– 55 грамів масла;

– 180 грамів цукрової пудри;

– пів чайної ложки ванільного екстракту;

– щіпка солі.

Приготування:

Підігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння. Всипте дріжджі, але не перемішуйте. У великій мисці з’єднайте решту інгредієнтів для тіста та молоко. Вимішуйте тісто 10 хвилин. Збризніть тісто олією та залишіть у теплому місці мінімум на 30 хвилин. Змішайте коричневий цукор та корицю. Викладіть тісто на дошку та розкачайте його розміром 45 на 55 сантиметрів. Змастіть його масло, а зверху притрусіть сумішшю кориці та коричневого цукру. Скрутіть рулет, а потім наріжте його на 12 булочок. Деко змастіть маслом. Викладіть на нього булочки і залиште у теплому місці на 45 хвилин. Випікайте сінабони у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Для приготування глазурі змішайте крем-сир, масло та цукрову пудру, ваніль та сіль до однорідної, повітряної маси. Дайте сінабонам охолонути і змастіть їх цією масою.

Це просто неймовірна закуска: як приготувати салат зі шпротів та яєць.