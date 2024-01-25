Сінабони є популярним десертом, який часто подається у кав'ярнях та кафе. Солодкі булочки відомі своєю надзвичайно м'якою і соковитою консистенцією. Це ідеальне поєднання тіста з корицею та густого крем-сиру.
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Сінабони від Ектора Хіменеса-Браво
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Ідеальна опція до чаю / Фото unsplash
Приготування:
- Підігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння.
- Всипте дріжджі, але не перемішуйте.
- У великій мисці з’єднайте решту інгредієнтів для тіста та молоко.
- Вимішуйте тісто 10 хвилин.
- Збризніть тісто олією та залишіть у теплому місці мінімум на 30 хвилин.
- Змішайте коричневий цукор та корицю.
- Викладіть тісто на дошку та розкачайте його розміром 45 на 55 сантиметрів.
- Змастіть його масло, а зверху притрусіть сумішшю кориці та коричневого цукру.
- Скрутіть рулет, а потім наріжте його на 12 булочок.
- Деко змастіть маслом.
- Викладіть на нього булочки і залиште у теплому місці на 45 хвилин.
- Випікайте сінабони у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.
- Для приготування глазурі змішайте крем-сир, масло та цукрову пудру, ваніль та сіль до однорідної, повітряної маси.
- Дайте сінабонам охолонути і змастіть їх цією масою.