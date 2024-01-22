Шпроты, лук и яйца – это отличное сочетание для сытного салата. Его приготовит даже ребенок, так что об энергозатратности приготовления можете не беспокоиться.
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Рецепт салата со шпротами
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Откройте банку шпротов и слейте масло.
- Выложите рыбу в тарелку и разомните вилкой.
- Отварите яйца на "круто".
- Очистите их и нарежьте кубики.
- Выложите их на красивую тарелку. Это будет первый слой салата.
- Нарежьте огурцы на кубики и поместите поверх яиц.
- На огурцы выложите шпроты.
- Луковицу мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистого цвета.
- Выложите ее на шпроты.
- Несколько ложек майонеза переложите в пакет, срежьте уголок и нарисуйте на салате сеточку.
- Украсьте салат домашними сухариками.