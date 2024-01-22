Шпроты, лук и яйца – это отличное сочетание для сытного салата. Его приготовит даже ребенок, так что об энергозатратности приготовления можете не беспокоиться.

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Рецепт салата со шпротами

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Откройте банку шпротов и слейте масло.
  2. Выложите рыбу в тарелку и разомните вилкой.
  3. Отварите яйца на "круто".
  4. Очистите их и нарежьте кубики.
  5. Выложите их на красивую тарелку. Это будет первый слой салата.
  6. Нарежьте огурцы на кубики и поместите поверх яиц.
  7. На огурцы выложите шпроты.
  8. Луковицу мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистого цвета.
  9. Выложите ее на шпроты.
  10. Несколько ложек майонеза переложите в пакет, срежьте уголок и нарисуйте на салате сеточку.
  11. Украсьте салат домашними сухариками.