Как испечь синабоны от Эктора Хименеса-Браво: десерт, от которого пальчики оближешь
25 января 2024, 20:12Читати новину українською
Источник:Инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Если не знаете, что приготовить на десерт, Эктор Хименес Браво предлагает рецепт особых булочек. Синабоны – это сдоба, от которой никто не сможет отказаться.
Синабоны являются популярным десертом, который часто подается в кафе и кафе. Сладкие булочки известны своей необычайно мягкой и сочной консистенцией. Это идеальное сочетание теста с корицей и густого крем-сыра.
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Синабоны от Эктора Хименеса-Браво
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Идеальная опция к чаю / Фото unsplashИнгредиенты:
для теста:
– 250 миллилитров молока;
– 2 яйца комнатной температуры;
– 75 грамм сливочного масла:
– 600 грамм муки;
– 100 грамм сахара;
– пол чайной ложки соли;
– 7 грамм сухих дрожжей;
для начинки:
– 200 грамм коричневого сахара;
– 3 столовые ложки корицы;
– 75 грамм масла;
для глазури:
– 110 грамм крем-сыра;
– 55 грамм масла;
– 180 грамм сахарной пудры;
– полчайной ложки ванильного экстракта;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Подогрейте молоко, но не доводите его до кипения.
- Всыпьте дрожжи, но не перемешивайте.
- В большой миске соедините остальные ингредиенты для теста и молока.
- Вымешивайте тесто 10 минут.
- Сбрызните тесто растительным маслом и оставьте в теплом месте минимум на 30 минут.
- Смешайте коричневый сахар и корицу.
- Выложите тесто на доску и раскатайте его 45 на 55 сантиметров.
- Смажьте его масло, а сверху посыпайте смесью корицы и коричневого сахара.
- Скрутите рулет, затем нарежьте его на 12 булочек.
- Противень смажьте маслом.
- Выложите на него булочки и оставьте в теплом месте на 45 минут.
- Выпекайте синабоны в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
- Для приготовления глазури смешайте крем-творог, масло и сахарную пудру, ваниль и соль до однородной, воздушной массы.
- Дайте синабонам остыть и смажьте их этой массой.