Это один из самых простых рецептов печенья: здесь всего четыре ингредиента. Его особенностью является светлое пиво.

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Сахарное печенье на пиве

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Холодное масло нарежьте или натрите на крупной терке.
  2. Муку дважды просейте через сито.
  3. Смешайте масло с мукой и разотрите до мелкой крошки.
  4. Добавьте к смеси сахар и пиво, быстро замесите эластичное тесто и положите его в холодильник на 1 час.
  5. Охлажденное тесто разделите на 10-12 шариков. Из каждого шарика сформируйте печенье.
  6. Обваляйте печенье в сахаре и выложите на противень.
  7. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.