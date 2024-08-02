Это один из самых простых рецептов печенья: здесь всего четыре ингредиента. Его особенностью является светлое пиво.
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Сахарное печенье на пиве
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Холодное масло нарежьте или натрите на крупной терке.
- Муку дважды просейте через сито.
- Смешайте масло с мукой и разотрите до мелкой крошки.
- Добавьте к смеси сахар и пиво, быстро замесите эластичное тесто и положите его в холодильник на 1 час.
- Охлажденное тесто разделите на 10-12 шариков. Из каждого шарика сформируйте печенье.
- Обваляйте печенье в сахаре и выложите на противень.
- Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.