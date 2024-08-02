Это один из самых простых рецептов печенья: здесь всего четыре ингредиента. Его особенностью является светлое пиво.

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Сахарное печенье на пиве

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 125 граммов сливочного масла;

– 250 граммов муки;

– 2-3 столовые ложки сахара;

– 60 миллилитров светлого пива.

Приготовление:

Холодное масло нарежьте или натрите на крупной терке. Муку дважды просейте через сито. Смешайте масло с мукой и разотрите до мелкой крошки. Добавьте к смеси сахар и пиво, быстро замесите эластичное тесто и положите его в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто разделите на 10-12 шариков. Из каждого шарика сформируйте печенье. Обваляйте печенье в сахаре и выложите на противень. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

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